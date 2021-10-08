Постановление главного государственного санитарного врача по Саратовской области от 8 октября 2021 года № 10 "О проведении профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) по эпидемическим показаниям отдельным категориям (группам) граждан Саратовской области в 2021 году"

Я, Главный государственный санитарный врач по Саратовской области Кожанова Ольга Ивановна, проанализировав эпидемиологическую ситуацию по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) и эффективность проводимых профилактических и противоэпидемических мероприятий в Саратовской области, отмечаю, что эпидемиологическая ситуация по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Саратовской области расценивается как напряженная.

В настоящее время на территории Саратовской области сохраняется высокий риск распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). С 10 февраля 2021 на территории области на протяжении 13 недель (с 7 по 19) наблюдалось снижение заболеваемости COVID-19, с 20 по 23 недели темпы снижения заболеваемости замедлились, а с 24 по 31 неделю отмечалась тенденция к росту заболеваемости. С 32 по 34 неделю 2021 года вновь отмечалось незначительное снижение заболеваемости (от 1,3 % до 2,9 %). На 35 и 36 неделях отмечалась стабилизация заболеваемости на уровне ежедневных интенсивных показателей 10,1 на 100 тысяч населения, а с 37 недели рост заболеваемости COVID-19 относительно предыдущей недели составил 6,7 %, на 38 неделе - 11,4 %, на 39 неделе - 7,4 %.

За период с 27.09.2021г. по 03.10.2021г. по Саратовской области выявлено 2174 случая инфицирования COVID-19, показатель заболеваемости составил 90,76 на 100 тысяч населения, что на 7,4 % выше показателя предыдущей недели (84,5 на 100 тысяч населения). Значение коэффициента распространения инфекции Rt - 1,06.

При анализе заболеваемости за последнюю неделю установлено, что чаще болеют люди трудоспособного возраста от 18 до 60 лет. Высокий удельный вес заболевших приходится на возрастные группы 30-49 лет -30,5%, показатель заболеваемости - 90,8 на 100 тысяч населения; 50-64 года -удельный вес 22,8 %, показатель заболеваемости - 95,03 на 100 тысяч населения.

В структуре заболевших по социальному статусу наиболее высокий удельный вес составляют работающие граждане - от 50 и более процентов.

Отмечается рост числа заболевших лиц, активно посещающих общественные места и пользующихся общественным транспортом - до 45 %.

В профессиональной структуре среди работающих граждан наиболее высокие показатели заболеваемости зарегистрированы среди работников офисов, банков, государственных гражданских и муниципальных служащих, сферы услуг, работников образовательных и медицинских организаций, работников транспортной сферы.

Работники в перечисленных сферах деятельности подвержены высокому риску заболевания новой коронавирусной инфекцией в силу особенностей профессиональной деятельности, связанной с общением с большим числом людей. В случае заболевания, не имея специфической защиты от коронавирусной инфекции, они могут явиться источниками инфекции для лиц, пользующихся услугами данного предприятия, учреждения, для обучающихся лиц и др.

В 9 муниципальных районах области за последнюю неделю отмечается превышение средне-областного показателя заболеваемости в 1,4 раза и более: Балашовском, Духовницком, Ершовском, Озинском, Перелюбском, Романовском, Турковском, Федоровском и п. Светлый.

Всего на территории Саратовской области по состоянию на 06.10.2021 года вакцинировано по первому компоненту 705753 человека (36,6 % от численности взрослого населения), полностью завершили курс вакцинации 656156 человек (34 % от численности взрослого населения).

В целях усиления мероприятий по предупреждению заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) населения Саратовской области и в соответствии с п.6 ч.1 ст. 51 Федерального закона Российской Федерации от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", ст. 10 Федерального закона Российской Федерации от 17 сентября 1998 г. № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21.03.2014 г. № 125н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям", СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" постановляю:

1. Обеспечить с 11 октября 2021 года проведение профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) гражданам в возрасте от 18 лет и старше, подлежащим обязательной вакцинации по эпидемическим показаниям - выполняющим работы и (или) оказывающим услуги населению Саратовской области, с охватом не менее 80% от общей численности контингентов:

1.1. работникам образовательных организаций;

1.2. работникам медицинских организаций;

1.3. работникам организаций социального обслуживания населения и многофункциональных центров;

1.4. работникам организаций в сфере предоставления услуг (в объектах торговли, общественного питания; доставки товаров и продуктов питания, в том числе курьерской; транспорта общего пользования, такси; в организациях, оказывающих услуги связи, включая почтовые, гостиничные услуги, бытовые услуги, в том числе услуги парикмахерских, бань, саун, прачечных, химчисток, бассейнов, аквапарков и других услуг, связанных с обслуживанием населения; работникам организаций, предоставляющих населению культурно-зрелищные услуги, работникам организаций спортивной сферы, фитнес - центров; работникам клиентских подразделений финансово-кредитных организаций).

1.5. государственным гражданским служащим, замещающим должности государственной гражданской службы, муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы, работникам органов власти и местного самоуправления.

2. Пункт 1 настоящего Постановления не распространяется на лиц, имеющих противопоказания к профилактической прививке против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствии с п.п. 3.4, 3.5, 3.21, 3.22, 3.26, 3.35 временных Методических рекомендаций "Порядок проведения вакцинации взрослого населения против COVID-19".

3. Правительству Саратовской области рекомендовать:

3.1. принять меры по обеспечению контроля за проведением вакцинопрофилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) отдельным категориям (группам) граждан, подлежащим обязательной вакцинации, указанным в п. 1 настоящего Постановления.

3.2. предоставлять в ежедневном режиме информацию о проведении вакцинации групп лиц, указанных в пункте 1 настоящего Постановления, в Управление Роспотребнадзора по Саратовской области.

4. Министру здравоохранения Саратовской области:

4.1. организовать и провести иммунизацию против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) отдельным категориям (группам) граждан, подлежащим обязательной вакцинации, указанным в п.1 настоящего Постановления;

4.2. принять дополнительные меры по подготовке медицинских работников по вопросам организации и проведения вакцинопрофилактики против новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

4.3. принять дополнительные меры по проведению, в том числе в средствах массовой информации, систематической пропаганды вакцинопрофилактики против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) категориям (группам) граждан, подлежащим обязательной вакцинации;

4.4. в срок до 11 октября 2021 года предоставить в адрес Управления Роспотребнадзора по Саратовской области план вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в разрезе муниципальных образований и контингентов в соответствии с пунктом 1 настоящего Постановления с учетом обеспечения охвата вакцинации не менее 80%.

5. Министру образования области, министру культуры области, министру труда и социальной защиты области, министру цифрового развития и связи области, министру экономического развития области, министру по делам территориальных образований области, министру транспорта и дорожного хозяйства области оказывать содействие медицинским организациям в проведении иммунизации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с максимальным охватом категорий (групп) граждан, подлежащих обязательной вакцинации, указанных в п. 1 настоящего Постановления;

6. Главам муниципальных образований и муниципальных районов Саратовской области:

6.1. обеспечить контроль за проведением иммунизации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) отдельным категориям (группам) граждан, подлежащим обязательной вакцинации, указанным в п.1 настоящего Постановления;

6.2. организовать работу со средствами массовой информации по пропаганде иммунопрофилактики против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) отдельным категориям (группам) граждан, подлежащим обязательной вакцинации, указанным в п. 1 настоящего Постановления;

6.3. оказывать содействие медицинским организациям в проведении иммунизации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) отдельным категориям (группам) граждан, подлежащим обязательной вакцинации, указанным в п. 1 настоящего Постановления.

7. Руководителям юридических лиц независимо от ведомственной принадлежности и формы собственности, индивидуальным предпринимателям:

7.1. организовать проведение профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) отдельным категориям (группам) граждан, подлежащим обязательной вакцинации, указанным в п.1 настоящего Постановления;

7.2. в срок до 15 ноября 2021 организовать проведение профилактических прививок первым компонентом; в срок до 15 декабря 2021 года - вторым компонентом вакцины от новой коронавирусной инфекции с охватом в соответствии с планом.

7.3. оказывать содействие медицинским организациям в проведении иммунизации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) сотрудников предприятий и организаций;

7.4. усилить информационно-разъяснительную работу среди сотрудников предприятий и организаций по вопросам профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), обратив особое внимание на необходимость проведения профилактических прививок.

8. ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области" включить в программу гигиенического обучения сотрудников предприятий общественного питания, торговли, образовательных организаций и др. вопросы профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в том числе о необходимости проведения профилактических прививок.

9. Контроль настоящего Постановления оставляю за собой.

Главный государственный санитарный врач по Саратовской области О.И.Кожанова







