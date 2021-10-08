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Рубрика: Общество

Вильфанд предупредил о снеге и сильном ветре в ряде регионов России

Фото: ТАСС Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

Сразу в нескольких регионах России в ближайшие дни ухудшится погода. В Иркутской области и Якутии пойдет снег, а в Кемеровской и Амурской области начнется дождь.

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости
Вильфанд рассказал о погоде в России зимой

"В Туруханском районе Красноярского края ожидается мокрый снег, в Кемеровской области - дождь и ветер до 23 метров в секунду", - рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, на Дальнем Востоке сильные осадки ожидаются Хабаровском крае и Приморье. В этих регионах еще и ветер усилится - до 22 метров в секунду.

Как ранее писала "Российская газета", 9 октября на юге Амурской области потеплеет до +15...+18 градусов, но уже в воскресенье начнутся сильные осадки и похолодает на 4-6 градусов. "Велика вероятность налипания мокрого снега на провода. Смещение атмосферных фронтов будет сопровождаться усилением ветра", - предупредили в МЧС.

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