В Петербурге допустили введение ограничений для пожилых из-за COVID-19

Власти Петербурга не исключили введение ограничений для пожилых горожан из-за низких темпов вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил председатель комитета по здравоохранению Северной столицы Дмитрий Лисовец во время пресс-конференции в ТАСС.

Опасения Смольного вызывает то обстоятельство, что сейчас лишь 40 процентов среди граждан старше 60 лет сделали прививку от COVID-19. При этом пенсионеры относятся к группе риска, болезнь у них проходит в более тяжелой форме, они чаще попадают в больницы. Лисовец отметил, что если ситуация не изменится, то для пожилых граждан могут быть введены некоторые ограничения, чтобы сократить их социальные контакты и снизить риск инфицирования.

Сейчас Санкт-Петербург входит в тройку регионов-лидеров по уровню вакцинации. Ежедневно прививки делает 221 человек на 100 тысяч жителей, лучше показатель только в Брянской и Пензенской областях. Однако среди проживающих в Петербурге 1,3 миллиона пенсионеров привились лишь 526 тысяч человек. При этом заболеваемость в городе остается на высоком уровне: за сутки тут был выявлен 2501 новый случай коронавируса.

Стоит отметить, что в ряде регионов для пожилых граждан введены ограничения. Так, в Псковской области непривившимся пенсионерам необходимо соблюдать режим самоизоляции.