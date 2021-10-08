Крымский федеральный университет с 11 октября перейдет на "дистант"

Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского вновь переходит на дистанционный формат обучения. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе вуза.

- Ректор вуза Андрей Фалалеев подписал приказ о переходе на дистанционное обучение студентов с 11 октября, - рассказали в пресс-службе. - Документ касается студентов всех курсов, которые обучаются в структурных подразделениях КФУ в Симферополе.

Ранее власти Крыма заявили о введении дополнительных ограничительных мер в связи с обострением ситуации с коронавирусом. С 11 октября работодателям рекомендовано перевести на удаленный режим работы сотрудников старше 65 лет. Также пенсионерам перестанут оплачивать бесплатный проезд во всех видах общественного транспорта.

Не менее 50 процентов госслужащих переведут на дистанционный режим работы. А предприятиям всех форм собственности, на которых привиты от COVID-19 менее 80 процентов сотрудников, вменят в обязанность за собственный счет организовать тестирование невакцинированных членов коллектива раз в неделю.

За последние сутки в Крыму выявлено 472 больных коронавирусом. В ковидных отделениях стационаров занято сейчас более 94 процентов коек.