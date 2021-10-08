На Кубани более 57 тысяч человек прошли ревакцинацию от COVID-19

В Краснодарском крае ревакцинацию от коронавируса прошли более 57 тысяч жителей. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Врачи рекомендуют провести ревакцинацию через полгода не только тем, кто уже прошел первый прививочный курс, но и переболевшим коронавирусом.

- Сегодня в крае мы активно проводим кампанию по вакцинации населения против коронавирусной инфекции, - рассказал министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов. - Но не стоит забывать о том, что антитела к вирусу исчезают через некоторое время. Именно поэтому необходимо вовремя ревакцинироваться. Это позволит защитить наш организм от возможных новых штаммов COVID-19 и вспышки заболевания в регионе.

Чаще используют однокомпонентный "Спутник Лайт". Его в регионе в достатке - свыше 158 тысяч доз. По данным исследователей, ее эффективность составляет почти 80 процентов. Также ревакцинироваться можно и другими зарегистрированными препаратами - "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". При этом сдавать анализ на антитела необязательно.

Противопоказаниями являются тяжелая форма аллергии на компоненты вакцины от коронавируса, тяжелая аллергическая реакция на уже сделанную прививку, возраст до 18 лет и период кормления грудью у женщин. К временным противопоказаниям относятся ОРВИ и обострения хронических заболеваний.

Накануне вице-губернатор Анна Минькова заявила, что решение о том, придется ли ужесточать антикоронавирусные ограничительные меры, будет зависеть от темпов прививочной кампании в регионе. В крае для достижения коллективного иммунитета необходимо привить 3,6 миллиона человек. На сегодня вакцинировались чуть более двух миллионов.

С начала пандемии в крае зарегистрировали 75459 подтвержденных случаев COVID-19 (в том числе 5030 среди детей.). 6447 человек скончались.