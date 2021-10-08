Полицейские задержали участников избиения водителя "ГАЗели" на Кубани

Участники дорожного конфликта, в ходе которого был избит водитель "ГАЗели" в Краснодаре, задержаны полицией. Драка произошла 28 сентября возле железнодорожного переезда, после того как водитель отечественного авто не дал иномаркам проехать по обочине, перегородив ее машиной. В пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю уточнили, что задержали водителя Bentley, а также водителя и пассажира внедорожника Gelandewagen.

- Из внедорожника вышли двое мужчин и нанесли водителю "ГАЗели" телесные повреждения. Видео дорожного конфликта появилось в социальных сетях. Задержанные - местный предприниматель и его охранник доставлены для проведения следственных действий, - говорится в сообщении ведомства.

Против них возбудили уголовное дело о хулиганстве, совершенном группой лиц. На водителя Bentley, который в драке не участвовал, составили административный протокол о нарушении правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона. Такой же протокол составили и в отношении водителя внедорожника.

Как сообщалось ранее, 28 сентября в Краснодаре возле ж/д переезда был избит водитель "ГАЗели", который не дал двум автомобилям премиум-класса проехать по обочине. Видеозапись инцидента, опубликованная вскоре после происшествия, вызвала широкий общественный резонанс. Материалы проверки у полиции изъяли сотрудники следственного управления СК по Краснодарскому краю для более тщательного изучения.