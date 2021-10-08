Суд прекратил дело о сбитом на электросамокате ребенке в Сочи

Суд в Сочи прекратил уголовное преследование в отношении 44-летнего местного жителя, который в августе сбил на электросамокате двухлетнего ребенка. Как сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда, все закончилось примирением сторон.

- Подсудимый полностью признал свою вину, дело рассматривалось в особом порядке без проведения судебного разбирательства. Законный представитель потерпевшей - отец девочки суду пояснил, что подсудимый полностью возместил ущерб и вред, причиненный преступлением, принимает активное участие в реабилитации ребенка, - говорится в сообщении краевого суда.

Семья потерпевшей девочки не стала выдвигать претензий мужчине, и отец девочки подал ходатайство о прекращении уголовного дела. Также в суде рассказали, что сбивший ребенка сочинец получил положительные характеристики, а еще он занимается благотворительностью.

Так как здоровью девочки сейчас уже ничего не угрожает, а стороны смогли договориться, суд удовлетворил ходатайство потерпевших и прекратил уголовное дело в связи с примирением.

Как ранее сообщала "РГ", 22 августа 2021 года в Центральном районе Сочи мужчина на электросамокате сбил ребенка. В результате малышка с переломом чешуйчатой и орбитальной костей попала в больницу. Личность самокатчика установили, против него возбудили уголовное дело за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.