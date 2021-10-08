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08.10.2021 10:15
Рубрика: Общество

В ковидных стационарах Крыма осталось шесть процентов свободных коек

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Распространение коронавируса на полуострове резко увеличило нагрузку на систему здравоохранения.

В Крыму названы новые ограничения из-за коронавируса с 11 октября

По последним данным, в стационарах республики осталось всего около шести процентов коечного фонда, предназначенного для лечения ковидных больных, сообщила вице-премьер РК - министр труда и соцзащиты республики Елена Романовская.

- Если вчера было восемь процентов свободного коечного фонда, то сегодня - шесть процентов, при том что ночью мы разворачивали еще 40 дополнительных коек, - констатировала вице-премьер телеканалу "Крым 24". - Сегодня еще развернем реанимационные койки.

Минздрав региона уточнил, что для больных развернуто сейчас уже 3859 коек. 351 человек с диагнозом COVID-19 - в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, еще вчера "тяжелых" было 322. За последние сутки в Крыму выявлено еще 472 случая коронавирусной инфекции. Это очередной антирекорд с начала пандемии. Девять человек скончались.

- Сегодня лечение получают 8644 человека, из которых 5000 на амбулаторном лечении и 3675 находятся на лечении в стационарах, - уточнила Романовская.

Регионы ужесточат ограничения из-за коронавируса
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