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08.10.2021 08:01
Рубрика: Легковые авто

Skoda приостановит завод в Чехии

Текст: Тимур Алимов
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Skoda намерена приостановить работу своих заводов в Чехии из-за мирового дефицита микрочипов. В лучшем случае речь может идти о значительном сокращении производства, заявил представитель руководства предприятия Томаш Котера.

Фото: пресс-служба Skoda
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- Даже Skoda Auto не может избежать этого глобального кризиса, - цитирует Котера Reuters.

Ограничения вводятся с 18 октября, продлятся как минимум до конца года и станут крупнейшими в автомобильном секторе Центральной Европы.

Агентство отмечает, что на складах компании находятся около 50 тысяч неукомплектованных автомобилей. Дилерские центры сообщают о многомесячном ожидании новых машин. По словам Котера, предприятие сосредоточится на завершении сборки "почти готовых" авто, чтобы доставить их клиентам.

Skoda уже приостанавливала производство на одну неделю в сентябре по той же причине. За последние 30 лет компания переживает самый сложный период, но заявляет, что предпринимает все усилия для сохранения сотрудников. За время простоя они будут получать 85 процентов от суммы ежемесячного заработка. Руководство автопроизводителя прогнозирует постепенное улучшение ситуации во второй половине 2022 года.

В связи с предстоящей приостановкой Чешская ассоциация автомобильной промышленности заявила, что общее производство автомобилей в республике не превысит 1,15 миллиона единиц, как в "ковидном" 2020 году. Ранее предполагалось, что по итогам 2021-го отрасль выпустит 1,3 миллиона машин.

#Skoda