Собянин выделит 2 миллиона рублей избитому в метро мужчине

Столичный бармен Роман Ковалев, пострадавший в драке в московском метро, получит материальную помощь. Об этом в Instagram написал мэр Сергей Собянин.

"Поручил руководству метрополитена выделить пострадавшему пассажиру помощь в размере двух миллионов рублей", - написал глава города. Также Сергей Собянин поблагодарил девушку, которая помогла быстро задержать нападавших. Мэр также отметил оперативную работу машиниста поезда и наряда полиции.

Ранее сообщалось, что все трое арестованных по делу о покушении на убийство парня в метро заключены под арест и пока находятся под карантином в карцере СИЗО. Пострадавший 25-летний Роман Ковалев все еще находится под наблюдением врачей.

Напомним, что Роман Ковалев заступился за женщин, к которым в вагоне метро начала приставать пьяная компания. Преступники жестоко избили пассажира, потом попытались сбежать, но были задержаны. Им инкриминируется покушение на убийство.