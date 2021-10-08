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"Союзмультфильм" показал почтальона Печкина в образе Локи

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    08.10.2021, 15:18
Текст:   Богдан Бобров

На студии "Союзмультфильм", судя по всему, досмотрели первый сезон анимационного сериала "Что, если…?" и в Twitter предложили концепцию для второго, изобразив почтальона Печкина в образе Локи, справедливо заметив, что идея также подойдет и для персонального шоу знаменитого трикстера.

В комментариях подписчики также предложили идеи для таких кроссоверов как "Мстители. Плюшки бесконечности" и "Трое из Асгарда".

В обсуждениях под артом представитель "Союзмультфильма" сообщил, что ждать официальной коллаборации с Marvel все же не стоит - в этом плане предпочтение отдано российскому издательству комиксов BUBBLE.

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