"Союзмультфильм" показал почтальона Печкина в образе Локи

На студии "Союзмультфильм", судя по всему, досмотрели первый сезон анимационного сериала "Что, если…?" и в Twitter предложили концепцию для второго, изобразив почтальона Печкина в образе Локи, справедливо заметив, что идея также подойдет и для персонального шоу знаменитого трикстера.
Идея для второго сезона "What if?": маленького Локи вместо Одина взяла на воспитание семья почтальонов из Простоквашино. Или это идея для второго сезона "Локи"? 🤔 Мы запутались…#WhatIf #Союзмультфильм pic.twitter.com/qnoGjAysmm- Союзмультфильм (@soyuzmult) October 7, 2021
В комментариях подписчики также предложили идеи для таких кроссоверов как "Мстители. Плюшки бесконечности" и "Трое из Асгарда".
Мстители. Плюшки бесконечности pic.twitter.com/ppC8nd5BT2- Демьяненко (@AlexSamara19) October 8, 2021
а как же "Трое из Асгарда"?(( pic.twitter.com/MeuGEKOLDn- tramdrey🎰 (@tramdrey) October 7, 2021
В обсуждениях под артом представитель "Союзмультфильма" сообщил, что ждать официальной коллаборации с Marvel все же не стоит - в этом плане предпочтение отдано российскому издательству комиксов BUBBLE.
От сммщика "Союзмультфильма" - директору канала "2х2": 💙💙💙- Союзмультфильм (@soyuzmult) October 8, 2021
Уже коллабимся с @bubble_ru, пусть в Marvel кусают локти 😎