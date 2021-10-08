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08.10.2021 16:09
Рубрика: Легковые авто

Составлен рейтинг самых технологичных автомобилей

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Пресс-служба Genesis Фото: Пресс-служба Genesis
Фото: Пресс-служба Genesis

Американская компания J.D.Power проанализировала технические инновации в автомобилях и составила рейтинг самых продвинутых машин в этом смысле в срезе по брендам, список называется J.D. Power 2021 US Tech Experience Index Study.

Фото: Пресс-служба Mazda.
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Исследование показало, что 1/3 технологических функций не пользуется около половины автовладельцев. Чаще всего они утверждают, что им просто не нужно такое количество опций. Так, 61% владельцев говорят, что никогда не используют встроенную медиасистему.

Между тем, есть и полезные функции, которые востребованы автомобилистами, - это в первую очередь камера заднего вида и система кругового обзора.

В JD Power говорят, что автопроизводители навязывают богатый набор технологических опций потребителям, поскольку так увеличивается их прибыль с каждого проданного автомобиля.

Основные выводы исследования J.D. Power 2021 US Tech Experience Index Study:

1. Дилеры влияют на то, как владелец относится к ценности той или иной технологии в автомобиле. В 30% случаев автомобилист впервые узнает о новой функции именно от продавца.

2. Некоторые технологии улучшают впечатления от вождения, а другие - нет. Самой бесполезной функцией назвали управление медиасистемой жестами без прикосновений. При этом высокой оценки удостоилось управление ускорением и торможением одной педалью, предлагаемое на некоторых электромобилях.

3. Удовлетворенность технологическими функциями зависит от страны. Так, в США 62% высоко отзываются о камерах наземного обзора, в Китае же эту опцию любят лишь 24% автомобилистов.

Фото: Пресс-служба Lexus.
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4. Потребители высоко ценят технологические функции электромобилей Tesla, однако в рейтинге она участвует вне зачета, поскольку Tesla традиционно отказывается содействовать экспертам J.D. Power.

В премиум-сегменте наиболее насыщенными передовыми технологиями автомобилями назвали Genesis (634 балла), Cadillac (551), Volvo (550), BMW (545) и Mercedes-Benz (523). В массовом сегменте в лидерах - Hyundai (519), Kia (510), Nissan (502), Subaru (499) и GMC (498).

J.D. Power также выделила награды для конкретных моделей. За самую удобную функцию технологию зеркал с камерой заднего вида отметили внедорожник Cadillac Escalade и пикап Ram 1500. За технологию автоматического экстренного торможения при движении задним ходом выделили Lexus IS, за предупреждение о возможном столкновении при проезде перекрестков - Hyundai Elantra. Lexus IS также выделили за информационно-развлекательные системы, Kia K5 - за эффективного виртуального помощника.

Фото: J.D. Power
Фото: J.D. Power
#Hyundai #Kia #Nissan #Mercedes-Benz