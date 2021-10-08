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08.10.2021 15:00
Рубрика: Легковые авто

Спорткары Chevrolet Corvette сгорели на автовозе

Текст: Григорий Гомельчук
Фото: скриншот с www.youtube.com Фото: скриншот с www.youtube.com
Фото: скриншот с www.youtube.com

В США сгорел автовоз, перевозивший десять новеньких суперкаров Corvette C8. Страничка владельцев Corvette в Facebook, опубликовавшая видео, сообщает, что происшествие случилось неподалеку от города Нашвилл (штат Теннесси).

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Рано утром шестого октября водитель автовоза остановился на парковке из-за каких-то проблем с тягачом. Когда он остановился, тягач загорелся - предположительно, возгорание началось под капотом.

Оперативно прибывшим пожарным удалось быстро справиться с огнем, но несколько Corvette, находившихся на прицепе, уже точно не доедут до своих покупателей. Две машины сгорели дотла, одна расплющена обвалившимся вторым ярусом, еще у одной огнем уничтожена передняя часть. Состояние остальных оценить сложно.

Клиентам Chevrolet, чьи машины сгорели в этот день, можно посочувствовать - ведь они заказали их около года назад и терпеливо ждали. Когда теперь они получат заказ неизвестно - новый Corvette сейчас в дефиците, спрос превышает возможности производителя.

#Chevrolet