Ученый объяснил, как распознать суррогатный алкоголь с помощью картошки и огня

Доктор химических наук Дмитрий Мустафин рассказал, как проверить качество алкогольного напитка.

Как он рассказал радио "Говорит Москва", есть несколько способов, как отличить этиловый и метиловый спирты, так как они очень похожи по вкусу и запаху.

"Если в чайную ложку налить этиловый спирт или водно-спиртовой раствор, то он будет гореть синим пламенем. Спирт с содержанием метанола будет гореть зеленым пламенем", - рассказывает эксперт.

Есть и второй способ, чтобы определить суррогатный алкоголь. Нужно бросить в спиртовой раствор очищенный кусочек картофеля. Если в напитке есть метиловый спирт, то и жидкость, и картошка станут розового цвета. Правда, нужно ждать около 3-4 часов, отмечает Мустафин.

Напомним, что в Оренбуржье 17 человек погибли из-за отправления суррогатным алкоголем.