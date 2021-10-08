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08.10.2021 12:55
Рубрика: Экономика

В ЦБ ждут, что россияне начнут больше копить и меньше тратить

Текст: Евгения Думанская
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Постепенное восстановление сберегательной активности поможет сдержать рост потребительского кредитования, считает директор департамента исследований и прогнозирования Банка России Александр Морозов.

Фото: Петр Ковалев/ ТАСС
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Он отметил, что ситуация на рынке меняется, и в регуляторе ожидают, что россияне будут восстанавливать свою сберегательную активность по мере роста ставок, в том числе, депозитных. Это будет несколько ограничивать рост потребления в экономике и потребительского кредитования со стороны банков и МФО. В первой половине 2021 года норма сбережений граждан серьезно сократилась по сравнению с доковидными показателями.

"Население склонно больше тратить из получаемых доходов, чем раньше, большую долю направлять на потребление, и при этом больше привлекать кредитов в расчете на рубль доходов, чем раньше", - цитирует Морозова "Интерфакс".

Ранее стало известно, что банки начали массово повышать доходность по вкладам для населения и сберегательным счетам вслед за ростом ключевой ставки ЦБ. Так, максимальная ставка по рублевым депозитам в ряде кредитных организаций может превышать 7% при соблюдении ряда условий.

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