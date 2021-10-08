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Напомним, что в новом созыве комитетов теперь будет больше - 32. Ряд из них будут разделены так, чтобы соответствовать направлениям, по которым работают аналогичные правительственные ведомства и службы. С учетом пожелания фракций у комитетов будет 17 председателей из "Единой России", пять из КПРФ, по четыре из "Справедливой России - За правду" и ЛДПР и двоих из "Новых людей".

Проект постановления на эту тему был составлен по итогам заседания временной рабочей группы по подготовке первого пленарного заседания. Как сообщает пресс-служба ГД, были приняты решения по вопросам о кандидатурах председателей комитетов и их составах. Голосование по этому поводу пройдет в ходе первого пленарного заседания Госдумы 12 октября.

Новой фракции в ГД планируется отдать сразу два комитета. Депутаты от "Новых людей" Александр Демин и Сангаджи Тарбаев распределены на посты глав комитетов ГД по предпринимательству, а также по туризму.

Кто возглавит комитеты:

- Павел Крашенинников (фракция "Единая Россия") - по госстроительству и законодательству;

- Ярослав Нилов (ЛДПР) - по труду, соцполититке и делам ветеранов;

- Андрей Макаров (ЕР) - по бюджету;

- Анатолий Аксаков (СРЗП) - по финансовому рынку;

- Владимир Гутенев - (ЕР) - по промышленности и торговле;

- Валерий Гартунг (СРЗП) - по защите конкуренции;

- Александр Демин ("Новые люди") - по малому и среднему предпринимательству;

- Сергей Гаврилов (КПРФ) - по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям;

- Павел Завальный (ЕР) - по энергетике;

- Евгений Москвичев (ЕР) - по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры;

- Андрей Картаполов (ЕР) - по обороне;

- Василий Пискарев (ЕР) - по безопасности и противодействию коррупции;

- Леонид Слуцкий (ЛДПР) - по международным делам;

- Леонид Калашников (КПРФ) - по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками;

- Алексей Диденко (ЛДПР) - по региональной политике и местному самоуправлению;

- Николай Харитонов (КПРФ) - по развитию Дальнего Востока и Арктики;

- Олег Морозов (ЕР) - по контролю;

- Дмитрий Хубезов (ЕР) - по охране здоровья;

- Сергей Кабышев (СРЗП) - по науке и высшему образованию;

- Ольга Казакова (ЕР) - по просвещению;

- Нина Останина (КПРФ) - по вопросам семьи, женщин и детей;

- Владимир Кашин (КПРФ) - по аграрным вопросам;

- Дмитрий Кобылкин (ЕР) - по экологии, природным ресурсам и защите окружающей среды;

- Елена Ямпольская (ЕР) - по культуре;

- Ольга Тимофеева (ЕР) - по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений;

- Геннадий Семигин (СРЗП) - по делам национальностей;

- Дмитрий Свищев (ЛДПР) - по физкультуре и спорту;

- Сангаджи Тарбаев ("Новые люди") - по туризму и развитию туристической инфраструктуры;

- Артем Метелев (ЕР) - по молодежной политике;

- Сергей Пахомов (ЕР) - по строительству и ЖКХ;

- Александр Хинштейн (ЕР) - по информполитике, информационным технологиям и связи.