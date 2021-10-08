В Минэкономразвития предупредили о подорожании непродовольственных товаров

К концу года Минэкономразвития ожидает рост цен на непродовольственные товары на 7,2%, говорится в подготовленном ведомством прогнозе социально-экономического развития РФ на 2022-2024 годы.

Существеннее всего по итогу 2021 года вырастут в цене непродовольственные товары. Продовольствие в целом подорожает на 5,3%. Услуги ЖКХ станут дороже на 3,8% по сравнению с прошлым годом.

В документе отмечается, что мировая экономика восстанавливается хорошими темпами, опережая ожидания многих экспертов. Рост мирового ВВП в этом году ожидается на уровне в 6%, при этом уверенный глобальный рост сопровождается и увеличением инфляции. В России, по данным ведомства, инфляция в августе достигла 6,7% в годовом выражении.

Ранее в Минэкономразвития говорили, что к концу года инфляция снизится до 5,8-6%. Банк России ожидает замедление инфляции в четвертом квартале, а текущий прогноз находится на уровне 5,7-6,2%. По мнению главы Совфеда Валентины Матвиенко, в 2022 году инфляция вернется на целевой уровень в 4%.