Видео: прорыв водопровода превратил шоссе в бесплатную автомойку

Одни сравнивают жизнь с долгой дорогой, в которой есть подъемы и спуски, другие - с коробкой конфет с неизвестной начинкой, а третьи - с зеброй, у которой одна полоса белая, другая черная. Кто-то - работники ЖКХ и жильцы близлежащих домов, например - увидит в этом ролике проблемы с водоснабжением на ближайшие дни, а для кого-то это прекрасный способ освежиться.

Коммунальная авария произошла на обочине шоссе в китайском мегаполисе Чунцин (32 миллиона жителей! В длину, с учетом включенных в границы города сельских поселений - более 400 км.) в центре страны. Температура воздуха в городе в первой половине осени не опускается ниже +21+23 градусов, а осадки очень редки, поэтому никто из проезжающих автомобилистов не смог отказать себе в удовольствии ополоснуть запылившееся авто. Да еще и бесплатно!

Фонтан высотой метров в 30 щедро рассеивал воду на обе стороны шоссе. Естественно, во всех полосах образовалась пробка на сотни метров.

Хорошо слышно, как стоящие в самой гуще затора водители гневно сигналят тем, кто сбавил скорость и медленно ползет под потоками воды. Но, доехав до "бесплатной автомойки", все сразу успокаиваются, перестают давить на клаксон и наслаждаются освежающим ливнем. И пусть, как говорится, весь мир подождет...