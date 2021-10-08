Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
08.10.2021 09:00
Рубрика: Видео

Видео: прорыв водопровода превратил шоссе в бесплатную автомойку

Текст: Вадим Давыденко

Одни сравнивают жизнь с долгой дорогой, в которой есть подъемы и спуски, другие - с коробкой конфет с неизвестной начинкой, а третьи - с зеброй, у которой одна полоса белая, другая черная. Кто-то - работники ЖКХ и жильцы близлежащих домов, например - увидит в этом ролике проблемы с водоснабжением на ближайшие дни, а для кого-то это прекрасный способ освежиться.

Фото: скриншот с www.youtube.com
Видео: любитель объезжать пробку по встречке получил хороший урок

Коммунальная авария произошла на обочине шоссе в китайском мегаполисе Чунцин (32 миллиона жителей! В длину, с учетом включенных в границы города сельских поселений - более 400 км.) в центре страны. Температура воздуха в городе в первой половине осени не опускается ниже +21+23 градусов, а осадки очень редки, поэтому никто из проезжающих автомобилистов не смог отказать себе в удовольствии ополоснуть запылившееся авто. Да еще и бесплатно!

Фонтан высотой метров в 30 щедро рассеивал воду на обе стороны шоссе. Естественно, во всех полосах образовалась пробка на сотни метров.

Хорошо слышно, как стоящие в самой гуще затора водители гневно сигналят тем, кто сбавил скорость и медленно ползет под потоками воды. Но, доехав до "бесплатной автомойки", все сразу успокаиваются, перестают давить на клаксон и наслаждаются освежающим ливнем. И пусть, как говорится, весь мир подождет...

Видео: заблокированный на парковке мотокурьер сумел выбраться
#видео