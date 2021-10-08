Власти Италии не исключили признания вакцинации "Спутником V"

Итальянские власти изучают возможности признания вакцинации российским препаратом "Спутник V". Об этом в пятницу сообщил Джанни Рецца, который является представителем министерства здравоохранения республики.

"В настоящее время рассматриваются два варианта, решение будет принято в ближайшее несколько дней", - заявил политик, чьи слова приводит агентство ТАСС.

Рецца пояснил, что один вариант подразумевает "признание полного цикла вакцинации", другой - "введение дополнительной дозы мРНК-вакцины другого типа".

В настоящее время продолжаются переговоры о признании вакцины "Спутник V" странами Европейского союза. Глава МИД РФ Сергей Лавров в пятницу заявил о том, что наметился прогресс по вопросу регистрации препарата в Европе.