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Вышел трейлер сериала в мире "Бегущего по лезвию" Филипа К. Дика

Новости
    08.10.2021, 14:03
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Анимационный сериал "Бегущий по лезвию: Черный лотос" (Blade Runner: Black Lotus) обрел новый трейлер.

Фото: КиноПоиск
Вышел новый ролик фильма "Хэллоуин убивает"

Ролик размещен на YouTube-аккаунте канала Adult Swim и всеми силами напирает на ландшафтный антураж оригинальной полнометражки и сиквела. Вполне, кстати, успешно. До момента, как в кадр ходульно заходят персонажи шоу.

В первом сезоне американо-японского проекта обещаны тринадцать эпизодов.

Действие развернется между событиями фильмов - в Лос-Анджелесе 2032-го. В центре - репликант Эль, на которую открыта охота. В результате Эль спасается от преследований, параллельно пытаясь разобраться в своем прошлом.

Фото: youtube.com/ SonyPicturesRU
Вышел трейлер фильма "Обитель зла: Раккун-Сити" на русском языке

Создатели - Синдзи Арамаки ("Яблочное зернышко", "Стальной алхимик") и Кэндзи Камияма ("Призрак в доспехах"). Ридли Скотт - сопродюсер. На озвучке - Уэс Бентли, Брайан Кокс, Генри Черни, Джош Дюамель, Грегг Генри, Джессика Хенвик.

Премьера - 13 ноября.

Первый "Бегущий" вышел в 1982-м. Преступно красивый "Бегущий по лезвию 2049" Дени Вильнёва появился в 2017-м, взяв два "Оскара".

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