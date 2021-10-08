Вышел трейлер сериала в мире "Бегущего по лезвию" Филипа К. Дика

Анимационный сериал "Бегущий по лезвию: Черный лотос" (Blade Runner: Black Lotus) обрел новый трейлер.

Ролик размещен на YouTube-аккаунте канала Adult Swim и всеми силами напирает на ландшафтный антураж оригинальной полнометражки и сиквела. Вполне, кстати, успешно. До момента, как в кадр ходульно заходят персонажи шоу.

В первом сезоне американо-японского проекта обещаны тринадцать эпизодов.

Действие развернется между событиями фильмов - в Лос-Анджелесе 2032-го. В центре - репликант Эль, на которую открыта охота. В результате Эль спасается от преследований, параллельно пытаясь разобраться в своем прошлом.

Создатели - Синдзи Арамаки ("Яблочное зернышко", "Стальной алхимик") и Кэндзи Камияма ("Призрак в доспехах"). Ридли Скотт - сопродюсер. На озвучке - Уэс Бентли, Брайан Кокс, Генри Черни, Джош Дюамель, Грегг Генри, Джессика Хенвик.

Премьера - 13 ноября.

Первый "Бегущий" вышел в 1982-м. Преступно красивый "Бегущий по лезвию 2049" Дени Вильнёва появился в 2017-м, взяв два "Оскара".