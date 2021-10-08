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WhatsApp и Instagram снова отключились в России

Текст:   Антон Благовещенский
08.10.2021,  
22:14
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Соцсеть Facebook, мессенджер WhatsApp и фотосервис Instagram второй раз за текущую неделю работают с перебоями для российских и зарубежных пользователей. Об этом свидетельствуют данные сервиса DownDetector.

Также пользователи оставляют жалобы на недоступность своих любимых ресурсов в Twitter (который становится своего рода отдушиной в таких ситуациях).

Предыдущий крупный сбой в работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел вечером в понедельник, 4 октября. Сервисы были недоступны на протяжении более шести часов.

интернет
Фото: rockstargames.com
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