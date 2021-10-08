WhatsApp и Instagram снова отключились в России

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Соцсеть Facebook, мессенджер WhatsApp и фотосервис Instagram второй раз за текущую неделю работают с перебоями для российских и зарубежных пользователей. Об этом свидетельствуют данные сервиса DownDetector.
Также пользователи оставляют жалобы на недоступность своих любимых ресурсов в Twitter (который становится своего рода отдушиной в таких ситуациях).
Ага...— 🐺Мøскøвский Джøш |-/ (he/him)🦊 Сын сероволков (@MoscowJosh) October 8, 2021
Фейсбук опять все уронил...
Инста, ватсап, фейсбук— Алеkсей (@alekkseidunin) October 8, 2021
Рип ванс эгейн
то есть инстаграм опять умер я правильно понимаю— la côte brumeuse ☁️ (@tyhjataivas) October 8, 2021
Так, признавайтесь, кто нёс инстаграм и опять уронил?— Твои Мужики|| TM COMICS🎃 (@tvoyi_muziki) October 8, 2021
Предыдущий крупный сбой в работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел вечером в понедельник, 4 октября. Сервисы были недоступны на протяжении более шести часов.