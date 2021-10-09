Австрийский канцлер Себастьян Курц объявил своей отставке

"Сейчас необходимы стабильные отношения, поэтому, чтобы разрешить патовую ситуацию, я принял решение отойти в сторону", - отметил Курц, добавив, что оно далось ему нелегко. В качестве своего преемника он назвал главу МИД Александера Шалленберга, именно его кандидатуру уходящий в отставку канцлер предложил федеральному президенту Александеру Ван дер Беллену.

Сам Курц останется лидером консервативной Австрийской народной партии и займет место депутата Национального совета (нижняя палата парламента).

Стоит отметить, что еще накануне политик заявлял, что останется на своем посту, несмотря на расследование, поскольку ни в чем не виновен.

Напомним, ранее австрийская антикоррупционная прокуратура открыла расследование в отношении Курца и его ближайших сподвижников. Этот процесс вызвал правительственный кризис. "Зеленые", входящие в коалицию, заявили, что Курц больше не может занимать свою должность. "Австрийская народная партия теперь должна назначить премьером безупречного человека, который сможет продолжить управление государством", - отметила лидер фракции "Зеленых" в парламенте Зигрид Маурер.

Федеральный президент Австрии Александер Ван дер Белленсо своей стороны заявил, что подозрения прокуратуры серьезны, однако напомнил, что до вынесения приговора в суде для всех действует презумпция невиновности.