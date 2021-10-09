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Рубрика: В мире

Австрийский канцлер Себастьян Курц объявил своей отставке

Текст: Юрий Когалов
Канцлер Австрии Себастьян Курц принял решение уйти в отставку. Об этом глава правительства объявил в связи ведущимся против него антикоррупционным расследованием. В парламенте уже началась подготовка к голосованию по вопросу о вынесении ему вотума недоверия, и Курц решил не дожидаться этого момента.
Фото: Алексей Витвицкий/ РИА Новости Фото: Алексей Витвицкий/ РИА Новости
Фото: Алексей Витвицкий/ РИА Новости

"Сейчас необходимы стабильные отношения, поэтому, чтобы разрешить патовую ситуацию, я принял решение отойти в сторону", - отметил Курц, добавив, что оно далось ему нелегко. В качестве своего преемника он назвал главу МИД Александера Шалленберга, именно его кандидатуру уходящий в отставку канцлер предложил федеральному президенту Александеру Ван дер Беллену.

Фото: Elke Kahr / facebook.com
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Сам Курц останется лидером консервативной Австрийской народной партии и займет место депутата Национального совета (нижняя палата парламента).

Стоит отметить, что еще накануне политик заявлял, что останется на своем посту, несмотря на расследование, поскольку ни в чем не виновен.

Напомним, ранее австрийская антикоррупционная прокуратура открыла расследование в отношении Курца и его ближайших сподвижников. Этот процесс вызвал правительственный кризис. "Зеленые", входящие в коалицию, заявили, что Курц больше не может занимать свою должность. "Австрийская народная партия теперь должна назначить премьером безупречного человека, который сможет продолжить управление государством", - отметила лидер фракции "Зеленых" в парламенте Зигрид Маурер.

Федеральный президент Австрии Александер Ван дер Белленсо своей стороны заявил, что подозрения прокуратуры серьезны, однако напомнил, что до вынесения приговора в суде для всех действует презумпция невиновности.

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