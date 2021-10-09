Байден вдвое увеличил лимит на прием беженцев в 2022 финансовом году

В 2022 финансовом году Соединенные Штаты смогут принять вдвое больше беженцев, чем годом ранее. Президент США Джо Байден подписал соответствующий меморандум, сообщает РИА Новости.

"Властью, предоставленной мне, я санкционирую следующие действия: увеличение лимита приема беженцев до 125 тысяч человек, что оправдано гуманитарными соображениями, либо в иных случаях отвечает национальным интересам", - подчеркнул американский лидер. По данным СМИ, из стран Европы и Центральной Азии Вашингтон готов принять всего 10 тысяч беженцев.

В апреле этого года агентство сообщалось, что Байден не намерен увеличивать квоту на допуск беженцев, хотя еще в феврале говорил обратное - тогда фигурировала цифра 125 тысяч человек в год.

Экс-президент США Дональд Трамп установил рекордно низкий лимит по беженцам - всего 15 тысяч человек в год. Также он хотел пересмотреть категории беженцев, имеющих приоритет для получения соответствующего статуса. В частности, больше разрешений выдавать выходцам из стран Африки и Центральной Америки.