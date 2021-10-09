Новости

Овечкин получил травму в предсезонном матче против "Филадельфии" 08:21
Разработан единый порядок оплаты труда врачей 08:10
Байден вдвое увеличил лимит на прием беженцев в 2022 финансовом году 07:22
Врач рассказал, почему осенью заражение коронавирусом самое опасное 06:45
На Гонконг обрушился тропический шторм "Лайонрок" 06:18
В Благовещенске начнут требовать QR-код для посещения кафе 05:03
Четыре человека погибли при крушении самолета в США 04:37
Опубликовано видео с укравшими рюкзак сотрудниками посольства США 04:22
Один человек погиб при обрушении дома в центре Батуми 03:37
Штефан Таркович: Мы были лучше сегодня, но Россия оказалась эффективней 03:01
Кудряшов: Не удалось показать футбол, который хотел видеть тренерский штаб 02:47
В МИД РФ подтвердили информацию о поездке Нуланд в Россию 02:43
Карпин: Если лучшим игроком стал вратарь, то команда играла плохо 01:59
Карпин о матче со Словакией: Сегодня не получалось ничего 01:48
Госдеп США сообщил о поездке замгоссекретаря США Нуланд в Москву 01:41
Врач рассказал о состоянии голодающего в тюрьме Саакашвили 01:22
Возобновивший работу Instagram поблагодарил пользователей за мемы 01:02
Опрос: политики и соцсети в США дезинформируют больше, чем иностранцы 00:33
Сборная России нанесла лишь один удар в створ в матче со Словакией 00:04
Двое мужчин были спасены после 29 дней дрейфа в море на маленькой лодке 08.10.2021
Мошенники усложнили сценарий телефонных "разводов" 08.10.2021
ИГИЛ взяла на себя ответственность за взрыв в афганской мечети 08.10.2021
В Росприроднадзоре назвали города-загрязнители РФ 08.10.2021
СМИ: Сирийская ПВО отражает атаку Израиля с территории Ливана 08.10.2021
Молодежная сборная России обыграла Северную Ирландию в отборе ЧЕ-2023 08.10.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Названы тарифы на электроэнергию на 2022 год
Названы тарифы на электроэнергию на 2022 год
Тест: Хорошо ли вы знаете "бондиану"?
Тест: Хорошо ли вы знаете "бондиану"?
Что надо знать и уметь для участия в цифровой переписи населения
Что надо знать и уметь для участия в цифровой переписи населения
09.10.2021 07:22
Рубрика: В мире

Байден вдвое увеличил лимит на прием беженцев в 2022 финансовом году

В 2022 финансовом году Соединенные Штаты смогут принять вдвое больше беженцев, чем годом ранее. Президент США Джо Байден подписал соответствующий меморандум, сообщает РИА Новости.

В США на военнослужащую напала группа беженцев из Афганистана

"Властью, предоставленной мне, я санкционирую следующие действия: увеличение лимита приема беженцев до 125 тысяч человек, что оправдано гуманитарными соображениями, либо в иных случаях отвечает национальным интересам", - подчеркнул американский лидер. По данным СМИ, из стран Европы и Центральной Азии Вашингтон готов принять всего 10 тысяч беженцев.

В апреле этого года агентство сообщалось, что Байден не намерен увеличивать квоту на допуск беженцев, хотя еще в феврале говорил обратное - тогда фигурировала цифра 125 тысяч человек в год.

Экс-президент США Дональд Трамп установил рекордно низкий лимит по беженцам - всего 15 тысяч человек в год. Также он хотел пересмотреть категории беженцев, имеющих приоритет для получения соответствующего статуса. В частности, больше разрешений выдавать выходцам из стран Африки и Центральной Америки.

В мире США

Главное сегодня

В МИД РФ подтвердили информацию о поездке Нуланд в Россию
Опубликовано видео с укравшими рюкзак сотрудниками посольства США
Разработан единый порядок оплаты труда врачей
Минстрой опроверг предположения об увеличении взносов на капремонт
Собянин выделит 2 миллиона рублей избитому в метро мужчине
Цены на газ и уголь в Европе побили все исторические рекорды
К чему приведет экспроприация жилья у крупных собственников в Берлине