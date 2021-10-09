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09.10.2021 10:43
Рубрика: В мире

Число погибших из-за обрушения дома в Батуми выросло до шести

Текст: Юрий Когалов
Шесть человек погибли в связи с обрушением жилого дома в Батуми. Как передает телеканал "Рустави-2", женщина, которую накануне извлекли из-под обломков, скончалась в больнице. По данным СМИ, уже в машине "скорой помощи" у нее развился травматический токсикоз, фиксировалась остановка сердца.

По словам министра внутренних дел Грузии Вахтанга Гомелаури, под завалами все еще находятся люди (пропавшими без вести числятся три человека, но их может быть и больше), их поиски продолжаются. Спасательная операция длится уже почти сутки.

Тем временем были задержаны три человека - владелец одной из квартир, планировавший ее объединить с подвалом, и двое нанятых им рабочих. По версии следствия, причиной обрушения здания стали ремонтно-строительные работы, проводимые "с грубым нарушением правил безопасности". Им грозит от двух до десяти лет лишения свободы.

Фото: Сайт ГУ МВД РФ по Пермскому краю
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Напомним, пятиэтажный дом, построенный в конце 1970-х годов, обрушился на улице 26 Мая в Батуми 8 октября около полудня. Под завалами были обнаружены тела пяти человек, в том числе двух несовершеннолетних. Живыми извлекли двух человек, однако женщина впоследствии скончалась, мужчина находится в реанимации, его состояние оценивается как стабильно тяжелое. Точное число людей, находившихся в здании во время обрушения, неизвестно. Пропавшими числятся как минимум трое человек.

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