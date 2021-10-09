Число погибших из-за обрушения дома в Батуми выросло до шести

По словам министра внутренних дел Грузии Вахтанга Гомелаури, под завалами все еще находятся люди (пропавшими без вести числятся три человека, но их может быть и больше), их поиски продолжаются. Спасательная операция длится уже почти сутки.

Тем временем были задержаны три человека - владелец одной из квартир, планировавший ее объединить с подвалом, и двое нанятых им рабочих. По версии следствия, причиной обрушения здания стали ремонтно-строительные работы, проводимые "с грубым нарушением правил безопасности". Им грозит от двух до десяти лет лишения свободы.

Напомним, пятиэтажный дом, построенный в конце 1970-х годов, обрушился на улице 26 Мая в Батуми 8 октября около полудня. Под завалами были обнаружены тела пяти человек, в том числе двух несовершеннолетних. Живыми извлекли двух человек, однако женщина впоследствии скончалась, мужчина находится в реанимации, его состояние оценивается как стабильно тяжелое. Точное число людей, находившихся в здании во время обрушения, неизвестно. Пропавшими числятся как минимум трое человек.