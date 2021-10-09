Главные ошибки, способные "убить" механическую коробку передач

Управляя автомобилем с механической коробкой передач, водители с небольшим опытом нередко допускают ошибки, серьезно снижающие ресурс сцепления. Вспомним, как правильно переключать передачи, чтобы не пришлось ремонтировать или менять узел буквально через несколько десятков тысяч километров пробега.

Главная ошибка, которую допускают новички и водители, которых плохо учили в автошколе, - это удержание ступни на педали сцепления продолжительное время.

Самый вредоносный для "железа" вариант - это долгий выжим на остановках. Конечно, так куда удобнее - притопил педаль на светофоре, и можно даже не переключаться в "нейтраль". Однако разберемся, что происходит, когда сцепление удерживается в разомкнутом состоянии дольше пары секунд.

Усилие через трос передается на выжимную вилку, и та начинает испытывать сверхнормативные нагрузки. Выжимной подшипник в этот момент крутится вместо того, чтобы отдыхать, и его ресурс также заметно сокращается. Подшипник в свою очередь давит на пластинчатую юбку корзины сцепления, а ее лепестки, даром что рассчитаны на частые срабатывания, также подвергаются повышенному износу. Достаточно скоро при такой манере езды снизится упругость педали сцепления, а последнее полностью выйдет из строя.

Не меньшей вред сцеплению наносит езда с полувыжатой педалью сцепления. Такой прием некоторые горе-эксперты используют в том числе для ограничения скорости машины при предельно низких оборотах мотора. Однако в результате такой езды диски сцепления держатся полуразжатыми, начинают проскальзывать и греться. Снижается также ресурс выжимного подшипника.

Следует отказаться также от привычки удерживать машину на крутом подъеме, играя сцеплением. Такая метода эффективна, но узел опять-таки страдает. Поэтому для повышения ресурса сцепления лучше удерживать автомобиль на подъеме ручным тормозом, как, к слову, и учат в автошколах. На затяжных же спусках ради сохранения ресурса также не стоит подолгу использовать сцепление - достаточно работы тормозом и включения пониженной передачи. Тем не менее, во многих автошколах учат тормозить непременно с выжатым сцеплением, чтобы не заглохнуть при остановке, формируя у учеников неверные навыки.

Крайне вредным для ресурса сцепления являются также и брутальные старты со светофора, когда водитель держит педали сцепления и тормоза выжатыми, раскручивает двигатель до высоких оборотов, и после этого резко убирает ноги с педалей сцепления и тормоза. Ускорение, спору нет, в результате получается эффектным, но, увы, за счет снижения ресурса узла сцепления - серьезно страдают и выжимной подшипник и диски сцепления. Аргумент, что так водят спортсмены, и в большинстве серьезных спорткаров даже имеется режим "Лонч-контроля" для такого рода стартов, здесь не работает. Дело в том, что в гоночных и тюнингованных автомобилях установлены особые керамические диски сцепления, которые рассчитаны на повышенные нагрузки.

Так называемое ударное переключение передач также вредно для сцепления и коробки передач. Водители, мнящие себя Шумахерами, буквально вбивают рычаг в одно из положений коробки до хруста синхронизаторов. Еще и сцепление в этот момент, как правило, нередко выжато не полностью. В этом случае при недостаточном зацеплении шестерен они бьют друг по другу, стачиваясь и подламываясь. Страдает также механизм, выравнивающий скорости вращения валов.

Ну и, как известно, сцепление очень не любит долгих пробуксовок, особенно на скользких подъемах, в колее или, скажем, заснеженном дворе. При таких сценариях из-за неполного соприкосновения друг с другом дисков они вращающихся с разной скоростью, и происходит подгорание фрикционных накладок. Зазор постепенно увеличивается, и в конце концов выжим становится неполным - сцепление начинает пробуксовывать, и диск приходится менять.