Главные ошибки, способные "убить" механическую коробку передач

Главная ошибка, которую допускают новички и водители, которых плохо учили в автошколе, - это удержание ступни на педали сцепления продолжительное время.
Самый вредоносный для "железа" вариант - это долгий выжим на остановках. Конечно, так куда удобнее - притопил педаль на светофоре, и можно даже не переключаться в "нейтраль". Однако разберемся, что происходит, когда сцепление удерживается в разомкнутом состоянии дольше пары секунд.
Усилие через трос передается на выжимную вилку, и та начинает испытывать сверхнормативные нагрузки. Выжимной подшипник в этот момент крутится вместо того, чтобы отдыхать, и его ресурс также заметно сокращается. Подшипник в свою очередь давит на пластинчатую юбку корзины сцепления, а ее лепестки, даром что рассчитаны на частые срабатывания, также подвергаются повышенному износу. Достаточно скоро при такой манере езды снизится упругость педали сцепления, а последнее полностью выйдет из строя.
Не меньшей вред сцеплению наносит езда с полувыжатой педалью сцепления. Такой прием некоторые горе-эксперты используют в том числе для ограничения скорости машины при предельно низких оборотах мотора. Однако в результате такой езды диски сцепления держатся полуразжатыми, начинают проскальзывать и греться. Снижается также ресурс выжимного подшипника.
Следует отказаться также от привычки удерживать машину на крутом подъеме, играя сцеплением. Такая метода эффективна, но узел опять-таки страдает. Поэтому для повышения ресурса сцепления лучше удерживать автомобиль на подъеме ручным тормозом, как, к слову, и учат в автошколах. На затяжных же спусках ради сохранения ресурса также не стоит подолгу использовать сцепление - достаточно работы тормозом и включения пониженной передачи. Тем не менее, во многих автошколах учат тормозить непременно с выжатым сцеплением, чтобы не заглохнуть при остановке, формируя у учеников неверные навыки.
Крайне вредным для ресурса сцепления являются также и брутальные старты со светофора, когда водитель держит педали сцепления и тормоза выжатыми, раскручивает двигатель до высоких оборотов, и после этого резко убирает ноги с педалей сцепления и тормоза. Ускорение, спору нет, в результате получается эффектным, но, увы, за счет снижения ресурса узла сцепления - серьезно страдают и выжимной подшипник и диски сцепления. Аргумент, что так водят спортсмены, и в большинстве серьезных спорткаров даже имеется режим "Лонч-контроля" для такого рода стартов, здесь не работает. Дело в том, что в гоночных и тюнингованных автомобилях установлены особые керамические диски сцепления, которые рассчитаны на повышенные нагрузки.
Так называемое ударное переключение передач также вредно для сцепления и коробки передач. Водители, мнящие себя Шумахерами, буквально вбивают рычаг в одно из положений коробки до хруста синхронизаторов. Еще и сцепление в этот момент, как правило, нередко выжато не полностью. В этом случае при недостаточном зацеплении шестерен они бьют друг по другу, стачиваясь и подламываясь. Страдает также механизм, выравнивающий скорости вращения валов.
Ну и, как известно, сцепление очень не любит долгих пробуксовок, особенно на скользких подъемах, в колее или, скажем, заснеженном дворе. При таких сценариях из-за неполного соприкосновения друг с другом дисков они вращающихся с разной скоростью, и происходит подгорание фрикционных накладок. Зазор постепенно увеличивается, и в конце концов выжим становится неполным - сцепление начинает пробуксовывать, и диск приходится менять.