Постановление главного государственного санитарного врача по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югру от 8 октября 2021 года № 8 "О проведении профилактических прививок против повой коронавирусной инфекции (COVID-19) отдельным категориям (группам) населения Ханты -Мансийского автономного округа - Югры в 2021 году по эпидемическим показаниям"

Я, главный государственный санитарный врач по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, Майя Геннадьевна Соловьёва, проанализировав эпидемиологическую ситуацию по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) и эффективность проводимых профилактических и противоэпидемических мероприятий, отмечаю, что эпидемическая ситуация в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре остается крайне напряженной.

По состоянию на 07.10.2021 зарегистрировано 76896 лабораторно подтверждённых случаев COVID-19 (4566,0 на 100 тыс. населения). В течение последних четырех недель заболеваемость имеет тенденцию к росту.

Свободный коечный фонд (СКФ) сократился до 33,9%, при нормативном 50%. Недельная заболеваемость внебольничными пневмониями (суммарно) превышает среднемноголетний уровень в 3,4 раза.

Увеличивается число муниципальных образований с ростом заболеваемости, который на 39 неделе охватил 17 МО (37 нед - 14 МО, 35 неделя - в 5 МО). Рост заболеваемости происходит во всех возрастных группах, включая детей и молодых людей. Однако, наиболее высокая интенсивность эпидпроцесса среди лиц старшего поколения (старше 65 лет и 50-64 года).

В Югре привито против новой коронавирусной инфекции 42,4% взрослого населения (32,2% всего населения). Эффективность вакцинопрофилактики новой коронавирусной инфекции подтверждается показателями заболеваемости. Так, заболеваемость лиц, получивших полный курс прививок составляет всего 1,11 %, что в 2,6 раза ниже, чем у не привитых, Пневмонии у привитых развиваются в 10 раз реже, чем у привитых (1,6% против 0,16%). После ревакцинации заболевание практически не развивается.

Охват иммунопрофилактикой остается недостаточным, чтобы существенно повлиять на эпидемическую ситуацию в целом.

Исходя из вышеизложенного, в целях усиления мероприятий по снижению заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21.03.2014 № 125н "Об утверждении национального календаря

профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям", санитарными правилами и нормами СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", утверждёнными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 4, на основании п.6 ч.1 ст. 51 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", ст. 10 Федерального закона от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" постановляю:

1. Ввести в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре с 11.10.2021 обязательную вакцинацию по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) для следующих контингентов риска:

1.1. работающие по отдельным профессиям и должностям: работники медицинских, образовательных организаций, организаций социального обслуживания, многофункциональных центров, работники транспорта и транспортной инфраструктуры, коммунальной сферы и сферы предоставления услуг, сотрудники правоохранительных органов, государственные гражданские и муниципальные служащие;

1.2. лица, работающие вахтовым методом;

1.3. лица, проживающие в организациях социального обслуживания;

1.4. лица с хроническими заболеваниями;

1.5. лица, подлежащие призыву на военную службу;

1.6. лица в возрасте 60 лет и старше;

1.7. трудовые мигранты.

2. Пункт 1 настоящего Постановления не распространяется на лиц, имеющих противопоказания к иммунизации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствии с п.п. 3.4, 3.5, 3.21,3.22, 3.26, 3.35 временных Методических рекомендаций "Порядок проведения вакцинации взрослого населения против COVID-19".

3. Директору Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (А.А. Добровольский):

3.1. Организовать и провести иммунизацию против новой коронавирусной инфекции (COV1D-19) отдельным категориям (группам) граждан, подлежащим обязательной вакцинации, указанным в п.1 настоящего Постановления с обеспечением уровня иммунизации не менее 80,0% с учетом лиц, вакцинированных ранее, а также переболевших коронавирусной инфекцией (COVID-19) не более шести месяцев назад;

3.2. В срок до 20.10.2021 представить в Управление Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре План вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в разрезе муниципальных образований и контингентов, указанных в пункте 1 настоящего Постановления по форме приложения 1 в соответствии с разделом XLVI СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней";

3.3. Обеспечить выполнение Плана обязательной иммунизации по эпидемическим показаниям контингентов, указанных в п.1 настоящего постановления, не допуская скопления людей в стационарных и мобильных прививочных пунктах;

3.4. Увеличить при необходимости количество прививочных бригад, стационарных и мобильных прививочных пунктов, холодильного оборудования для их оснащения, а также количество привлекаемых медицинских работников.

4. Директору Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (А.А.Дренин), Директору Департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (К.С.Зайцев), Директору Департамента ЖКХ и энергетики (И.А.Ким), Директору Департамента экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (Р.А.Генкель), Директору Департамента транспорта и дорожного хозяйства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (К.С.Гребешок), Директору департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (С.И.Артамонов), Директору Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (А.А.Латыпов) организовать содействие Департаменту здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в установлении численности работников по отраслям и проведении иммунизации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с максимальным охватом категорий (групп) граждан, подлежащих обязательной вакцинации, указанных в п. 2 настоящего Постановления.

5. Директору Департамента общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (Е.В.Шумакова) принять дополнительные меры по проведению активного информирования населения о преимуществах вакцинопрофилактики новой коронавирусной инфекции, как наиболее эффективной профилактической меры.

6. Главам муниципальных образований в Ханты-Мансийского автономного округа - Югры:

6.1. Обеспечить контроль за ходом иммунизации по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) отдельным категориям (группам) граждан, подлежащим обязательной вакцинации, указанным в п.1. настоящего Постановления с предоставлением отчёта по муниципальному образованию в секретариат регионального оперативного штаба по форме приложения 2;

6.2. Организовать взаимодействие со средствами массовой информации по формированию приверженности к иммунопрофилактике против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) отдельным категориям (группам) граждан, подлежащим обязательной вакцинации, указанным в п.1 настоящего Постановления;

6.3. Организовать содействие медицинским организациям в проведении иммунизации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) отдельным категориям (группам) граждан, подлежащим обязательной вакцинации, указанным в п.2 настоящего Постановления.

7. Руководителям юридических лиц независимо от ведомственной принадлежности и формы собственности, индивидуальным предпринимателям Ханты-Мансийского автономного округа - Югры:

7.1. Обеспечить предоставление в медицинские организации списков сотрудников, подлежащих обязательной иммунизации по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции, указанных в приложении 1 настоящего постановления по форме приложения 3;

7.2. Оказать содействие медицинским организациям в проведении иммунизации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) сотрудников организации, подлежащих обязательной вакцинации по эпидемиологическим показаниям, указанным в п. 1 настоящего Постановления;

7.3. В срок до 01.11.2021 организовать иммунизацию первым компонентом, а в срок до 01.12.2021 - вторым компонентом вакцины от новой коронавирусной инфекции;

7.4. Отстранять от работы с 01.11.2021 лиц, не имеющих ни одной прививки против новой коронавирусной инфекции, с 01.12.2021 - лиц, не имеющих законченного курса вакцинации, за исключением лиц, указанных в п.2 настоящего Постановления.

8. Главному врачу ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (И.И.Козлова) включить в программу гигиенического обучения сотрудников предприятий общественного питания, торговли, образовательных организаций и др. вопросы профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в том числе о необходимости проведения профилактических прививок.

9. Контроль исполнения настоящего постановления возлагаю на главных государственных санитарных врачей в городах и районах автономного округа и заместителя руководителя И.В. Кудрявцеву.

Главный государственный санитарный врач по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре М.Т.Соловьёва







