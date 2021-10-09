В Югре ввели обязательную вакцинацию для ряда граждан

В постановлении, подписанным главным государственным санитарным врачом по ХМАО-Югре Майей Соловьевой, перечислены категории граждан, для которых с 11 октября вводится обязательная вакцинация от COVID-19.

К ним относятся сотрудники медицинских, образовательных и транспортных организаций, соцработники, персонал многофункциональных центров, а также сфера услуг и ЖКХ, служащие в правоохранительных органах, государственные и муниципальные служащие.

Кроме того, должны поставить прививку люди из групп риска: вахтовики, призывники, проживающие в социальных интернатах, плюс те, кому больше 60 лет и пациенты-хроники. Исключение составят граждане с медицинскими противопоказаниями.

Работодателям (руководителям юрлиц и ИП) необходимо подготовить списки сотрудников, подлежащих обязательной вакцинации, а медучреждениям - организовать иммунизацию. С 1 ноября те, кто не имеет ни одной прививки от коронавируса, подлежат отстранению от работы. С 1 декабря это коснется всех, кто не прошел полный курс вакцинации.

- Мера принята в связи с тем, что эпидемическая ситуация в регионе ухудшается. Рост заболеваемости происходит во всех возрастных группах, включая детей и молодежь. Наиболее высокая интенсивность эпидпроцесса наблюдается среди старшего поколения, - прокомментировали нововведение в оперштабе Югры.

На сегодня в регионе вакцинировано 42,4 процента взрослого населения. При этом заболеваемость лиц, получивших полный курс прививок, составляет всего 1,11 процента. После ревакцинации заболевание практически не развивается, констатирую врачи.