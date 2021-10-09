Новости

Украинский дипломат заявил об опасностях в отношениях Киева с ЕС 18:42
Александр Невский выпустит хоррор 18:20
Мясников объяснил, почему привитые от COVID оказываются в реанимации 18:17
Партия Бабиша побеждает на выборах в Чехии 18:15
Канал имени Москвы вновь открыт после ЧП с теплоходом 18:04
Киллиан Мерфи снимется в фильме Нолана про Оппенгеймера 17:56
В УЕФА отреагировали на поражение Словакии от России 17:55
Умер советский режиссер и актер Агакиши Кязимов 17:31
В 99 лет умерла режиссер и актриса Нола Чилтон 17:11
Вучич: Европа сама виновата в энергетическом кризисе 16:57
"Аэрофлот" и S7 начали вывоз россиян из Марокко 16:12
Умер первый президент Ирана Абольхасан Банисадр 15:26
Появилась информация о состоянии заболевшей COVID Ларисы Гузеевой 15:10
Ливан остался без электричества из-за остановки двух станций 15:06
Эксперт рассказала, когда выгоднее брать кредит 15:02
Директор Серова прокомментировал информацию о заражении певца COVID 15:00
Захарова прокомментировала планы ЦРУ в отношении РФ и КНР 14:51
У заболевшего COVID Валерия Гаркалина поражено 85% легких 14:38
Канал имени Москвы заблокирован после ЧП с теплоходом 14:18
К концу года на новые маршруты выйдут двухэтажные поезда 14:13
В Болгарии за памятником Советской армии ухаживает Ленин 14:11
Стало известно о сбое в движении поездов на Курском направлении МЖД 13:42
Потерпевший: Сотрудники посольства США в Москве могли вернуть краденый рюкзак 12:57
В "Газпроме" заявили о выполнении всех заявок на поставку газа в Европу 12:31
Почти 50 тысяч растений из садов "Цветочного джема" высадят в парках Москвы 12:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Названы тарифы на электроэнергию на 2022 год
Названы тарифы на электроэнергию на 2022 год
Тест: Хорошо ли вы знаете "бондиану"?
Тест: Хорошо ли вы знаете "бондиану"?
Что надо знать и уметь для участия в цифровой переписи населения
Что надо знать и уметь для участия в цифровой переписи населения
09.10.2021 18:17
Рубрика: Общество

Мясников объяснил, почему привитые от COVID оказываются в реанимации

Текст: Алексей Рыбин
Фото: Владимир Песня/РИА Новости Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, почему привитые от коронавируса россияне оказываются в реанимации. По его словам, это происходит индивидуально и в каждом случае нужно разбираться отдельно, сообщает "Вечерняя Москва". При этом доктор отметил, что вакцинированные граждане в принципе очень редко болеют коронавирусом в тяжелой форме.

Фото: iStock
Врач рассказал, почему осенью заражение коронавирусом самое опасное

- Всегда тяжелый пациент умирает от инфекции. Сегодня в ее роли выступает COVID. Раньше это были пневмококк, грипп и так далее, - сказал Мясников.

Доктор отметил, что если в реанимацию поступает молодой человек, то причиной такого развития событий не всегда является вирусная пневмония.

- Пневмония может осложняться другими моментами, присоединением бактериальной пневмонии, например. Это и вызывает дыхательную недостаточность. Если нам удается снять больного с ИВЛ, то, скорее всего, здесь была нековидная вирусная пневмония. При ней с аппарата снять крайне сложно. Там смертность под 90 процентов, - пояснил специалист.

Также Александр Мясников подчеркнул, что ни одна вакцина не работает на 100 процентов: ни от гриппа, ни от кори, ни от папилломы, ни от коронавируса.

В Москве впервые с 9 июля число случаев COVID-19 превысило 6 тысяч

Общество Здоровье Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Читатели Daily Mail встали на защиту РФ и обвинили США в газовом кризисе в ЕС
Потерпевший: Сотрудники посольства США в Москве могли вернуть краденый рюкзак
В МИД РФ подтвердили информацию о поездке Нуланд в Россию
"Аэрофлот" и S7 начали вывоз россиян из Марокко
Ливан остался без электричества из-за остановки двух станций
Как живут и воспитывают детей одинокие папы
Как мировые СМИ отреагировали на полет в космос экипажа фильма "Вызов"