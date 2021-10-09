Мясников объяснил, почему привитые от COVID оказываются в реанимации

Врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, почему привитые от коронавируса россияне оказываются в реанимации. По его словам, это происходит индивидуально и в каждом случае нужно разбираться отдельно, сообщает "Вечерняя Москва". При этом доктор отметил, что вакцинированные граждане в принципе очень редко болеют коронавирусом в тяжелой форме.

- Всегда тяжелый пациент умирает от инфекции. Сегодня в ее роли выступает COVID. Раньше это были пневмококк, грипп и так далее, - сказал Мясников.

Доктор отметил, что если в реанимацию поступает молодой человек, то причиной такого развития событий не всегда является вирусная пневмония.

- Пневмония может осложняться другими моментами, присоединением бактериальной пневмонии, например. Это и вызывает дыхательную недостаточность. Если нам удается снять больного с ИВЛ, то, скорее всего, здесь была нековидная вирусная пневмония. При ней с аппарата снять крайне сложно. Там смертность под 90 процентов, - пояснил специалист.

Также Александр Мясников подчеркнул, что ни одна вакцина не работает на 100 процентов: ни от гриппа, ни от кори, ни от папилломы, ни от коронавируса.

В Москве впервые с 9 июля число случаев COVID-19 превысило 6 тысяч