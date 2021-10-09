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Рубрика: В мире

Оппозиционная коалиция "Вместе" одержала победу на выборах в Чехии

Текст: Юрий Когалов
Оппозиционная коалиция "Вместе", состоящая из трех либеральных партий и движений, одержала победу на парламентских выборах в Чехии, обойдя на 0,6 процента голосов движение АНО, возглавляемое премьер-министром Чехии Андреем Бабишем. Об этом свидетельствуют данные Чешского статистического управления.
Фото: EPA-EFE/STRINGER Фото: EPA-EFE/STRINGER
Фото: EPA-EFE/STRINGER

После подсчета 99,97 процента бюллетеней оказалось, что "Вместе" заручилась поддержкой 27,78 процента избирателей, принявших участие в голосовании, а АНО - 27,13 процента. Разница составила все лишь около 35 тысяч голосов.

Фото: Elke Kahr / facebook.com
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В парламент также прошли коалиция Пиратской партии и движения "Старосты и независимые" с результатом в 15,6 процента и Партия свободы и прямой демократии с поддержкой в 9,56 процента. Остальные политические силы не смогли преодолеть 5-процентый порог.

Бабиш уже признал поражение возглавляемого им центристского политического движения. "Партийная коалиция "Вместе" победила по количеству голосов. Поздравляю ее с этим", - заявил премьер-министр.

Лидеры двух либеральных коалиций - "Вместе" и Пиратской партии с движением "Старосты и независимые" - заявили о намерении начать в течение ближайших 24 часов переговоры об объединении сил для создания нового правительства. В совокупности они претендуют на 108 из 200 кресел нижней палаты парламента.

Как отмечают местные СМИ, выборы завершились провалом для левых сил страны, в парламент не смогли пробиться ни Чешская социал-демократическая партия, ни Коммунистическая партия Чехии и Моравии, которые ранее были в нем представлены.

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