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Первые впечатления от Battlefield 2042: потенциал есть

Текст:   Богдан Бобров
09.10.2021,  
10:10
Фото: EA Фото: EA
Фото: EA

С 8 октября компания Electronic Arts проводит бета-тестирование Battlefield 2042.

Мы провели в игре много времени и спешим поделиться впечатлениями.

Шутер действительно далеко задвигает наработки и идеи неоднозначной "копейки" и невнятной "пятерки" и во многом опирается на успешный опыт "тройки" и "четверки". Это было понятно ещё на стадии анонса, но теперь нашло свое подтверждение на практике.

Разработчики открыли доступ к одной карте в классическом режиме "Захват". Она неплохо сбалансирована, но из-за огромной площади даже 128 игроков на ней не всегда могут найти друг друга - есть очевидные мертвые зоны с низкой плотностью боев.

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Зато в точках с флагами царит фирменное безумие масштабных сражений Battlefield: высадиться в самом эпицентре битвы, забрать пару фрагов, увидеть подбитую и брошенную на поле боя "зенитку", сесть в нее, откатиться и сбить пролетающий мимо транспортник, после чего быть взорванным каким-то мимо пробегавшим "партизаном" с взрывчаткой С5. Респаун и повторить-повторить-повторить.

Не портят это веселье и кэмперы, которые были настоящей проблемой в последних двух выпусках серии. Несмотря на обилие открытых хорошо простреливаемых пространств и точек с высоким обзором, они почти не встречаются.

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Что точно не пошло игре на пользу - это добавление ботов в матч с живыми противниками. Простой пример - сбить на танке вертолет было особым видом шика в Battlefield 4 - победа в дуэли между броне- и авиатехникой приносила просто колоссальное количество эндорфина. В "2042" можно проделать точно такой же трюк, но после в строке подтверждения убийства появится рандомный ник с припиской [AI], полностью уничтожающий радость момента. Отстрел электронных болванчиков - это совсем не то, за что фанаты по всему миру полюбили эту франшизу.

Кроме того, технику в целом сильно понерфили - пехота перестала быть "едой" для боевых машин. С одной стороны, это здорово, потому что теперь не будет возникать ситуаций, когда два бойца, забравшись в вертолет, будут на протяжении матча кошмарить весь сервер с K/D 100/0, с другой - иногда из-за этого возникают неадекватные ситуации, когда пехотинец получает пару прямых попаданий ракетами по корпусу, после чего продолжает стоять на ногах.

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Можно было бы обвинить неткод в плохой регистрации попаданий, но в боях с огнестрельным оружием такого не случается. Вообще, касаемо багов и технической части разработчиков хочется хвалить. За все время попался всего лишь один водитель, висевший в воздухе, без которого уехала машина.

Тоже самое касается и оптимизации - на очень средней по нынешним меркам конфигурации RTX 2060/i5 10400F с 16 Гб оперативки игра вполне плавно ведет себя на высоких настройках графики в QHD.

В итоге бета-тест показал, что у Battlefield 2042 определенно есть потенциал - в шутер интересно играть и хочется в него возвращаться. Есть много спорных и неоднозначных решений, вроде новой системы "специалистов" или глобальных событий на карте, но судить, насколько они получились удачными или нет, можно будет только после релиза при взгляде на всю картину.

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