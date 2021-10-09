Пять главных способов обмана водителей на шиномонтаже

Приближается время сезонной смены резины. "РГ" выяснила, с какими старыми и новыми уловками можно столкнуться в "переобувочных". Как в прямом и переносном смысле не платить за "воздух".

Незаявленные услуги

Приезжая в шиномонтаж, автовладельцы, как правило, осведомляются о цене за смену комплекта колес или знакомятся с прайс-листом, который вывешен у въезда или в офисном помещении. В результате они рассчитывают на какую-то определенную сумму затрат.

Тем не менее, на стадии оплаты проведенных работ неожиданно выясняется, что озвученная или обозначенная в прайсе цена не включала экстренных услуг - например, по мойке резины и дисков, установке грузиков (или их перерасхода), упаковку покрышек, снятие колпаков, балансировку и даже подкачку.

Совет тут может быть только один - непосредственно перед началом работ попросите сервисменов сообщить вам окончательную цену за сервис и строго придерживайтесь этой оговоренной суммы.

Удаление ржавчины

Одна из популярных манипуляций, за которую в некоторых шиномонтажах могут попросить деньги, - это очистка ступиц от ржавчины. Действительно, на не новых автомобилях из-за заржавевших ступиц иногда возникают сложности со снятием и установкой колеса.

Соответственно, шиномонтажники могут предложить вам почистить ступицы за дополнительную платы и даже заменить их. Фактически же это навязываемая услуга. Потребовать с вас деньги можно лишь за дополнительную обработку ступиц медной смазкой или спреем с серебрянкой, и то эта процедура должна предварительно оговариваться с клиентом. Снятие же ржавчины со ступиц железной щеткой на самом деле - рутинная процедура, о которой на хорошем сервисе даже не упомянут.

Мифические изъяны

На стадии предварительного осмотра резины и колесных дисков может выясниться, что диск погнут, а колеса имеют микротрещины, либо грыжи.

Вероятно, что такие дефекты вам предложат устранить за дополнительную плату. Между тем, правка диска - это, как правило, недешевая процедура.

Цены начинаются с отметки 2 тыс. рублей. Или, скажем, шиномонтажники могут признать изношенными (а потому опасными) вентили, предложив установить новые по цене от 50 до 150 рублей за штуку.

Нередко изношенными (ржавыми, с сорванной резьбой и т.д.) объявляют также болты и гайки и, опять-таки из соображений безопасности (мол, колесо может открутиться), вам могут предложить заменить один или несколько болтов или гаек на новые.

Заправка азотом

На раскрученных сервисах и шиномонтажах клиентам, случается, предлагают накачку шин не воздухом, а азотом. При этом приводятся, на первый взгляд, разумные аргументы - мол, молекулы азота крупнее, чем молекулы воздуха, а значит покрышка будет лучше держать накачку и проявлять лучшую стабильность давления.

Фактически же терять накачку шины, заполненные воздухом и азотом, будут примерно в одинаковой степени, да и коэффициент теплового расширения азота и воздуха сопоставимы, потому при смене температур (например, при активной езде) давление будет скакать в шинах с воздухом и азотом в пределах погрешности.

Ведь в обычным воздухе, как известно, содержится 78% азота. Между тем, затраты на накачку азотом могут попросить в зависимости от диаметра покрышки от 150 до 500 рублей за колесо.

Плата за использование допоборудования

При переобувке резины на машинах с датчиками системы контроля за давлением в ряде сервисов и шиномонтажей также взимается дополнительная плата, нередко никак не обозначенная в прайс-листе.

Действительно, при работе с шинами, имеющими датчики давления (как правило, они совмещены с колесными вентилями), ремонтникам приходится совершать дополнительные манипуляции.

Соответственно, шиномонтажникам приходится использовать дополнительное оборудование, чтобы не нанести повреждения электронной системе автомобиля. Совет опять-таки следующий - вам следует заблаговременно сообщить мастерам о наличии датчиков давления и оговорить цену "переобувки".