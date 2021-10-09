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Появилась информация о состоянии заболевшей COVID Ларисы Гузеевой

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    09.10.2021, 15:10
Текст:   Олег Усков
Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости

Состояние госпитализированной в "коронавирусную" больницу в Коммунарке советской, российской актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой удалось стабилизировать.

Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
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Об этом сообщает сегодня KP.RU со ссылкой на источник, который уточнил, что в реанимацию Ларису Андреевну не переводили - всё время она находится в терапевтическом отделении больницы.

По словам источника, правое легкое 62-летней артистки поражено на 60% левое - на 50. "Температура тела находится в пределах нормы, однако Гузеева жалуется на одышку", - сказано.

Ранее сообщалось, что состояние госпитализированного с COVID актера Валерия Гаркалина продолжает стремительно ухудшаться, поражение легких народного артиста РФ - 75-85%.

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