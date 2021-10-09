СК начал проверку после гибели артиста Большого театра

Следственный комитет проверит все обстоятельства гибели артиста миманса на сцене Большого театра, сообщила РИА Новости официальный представитель ГСУ СК Москвы Юлия Иванова.

Доследственная проверка поручена сотрудникам Тверского межрайонного следственного отдела по ЦАО. По итогам проверки выяснится, есть ли основания для уголовного дела. Пока версии ЧП не озвучиваются.

Ранее "РГ" сообщала, что в самом начале оперы "Садко" 37-летнего артиста Евгения Кулеша задавила массивная декорация. Пострадавшего пытались реанимировать, но он скончался на месте.