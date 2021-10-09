Туры красоты: сколько стоит похудеть и помолодеть в санаториях

Предложений для желающих похудеть, помолодеть и "заново родиться" во время отпуска сейчас огромное множество. Особенно велик список таких услуг в санаториях, что и понятно. СПА-процедуры в том или ином виде выполнялись там всегда.

Кроме того, людям, чье здоровье окрепло, свойственно обращать внимание на свою внешность. И для них очень удобно, когда процессы оздоровления и омоложения происходят параллельно. Наконец, просто комфортный отдых на природе с возможностью одновременно усовершенствовать тело тоже достаточно востребован.

Правда, стоят услуги недешево. Например, центр медицинской реабилитации, расположенный в поселке Некрасовское Ярославской области, предлагает не только лечение заболеваний костно-мышечной системы, но и в своем СПА-отеле - банную программу для коррекции веса. В русской бане она стоит 4000 рублей (120 минут и больше), а в турецкой бане с медовым, турецким, тайским, самурайским (бамбуковыми вениками) массажами - от 2200 до 6500 рублей за сеанс.

Есть в прайсах СПА-отелей и боди-лифт - массаж для снижения веса (2000 рублей за 50 минут), а также моделирующий массаж с говорящим названием "Лепка". Последний решает "эстетические проблемы" (2500 рублей за 50 минут). За 2500 рублей можно заказать еще 80-минутный тиссулярный массаж (это когда тело обертывается специальной пленкой). Он тоже корректирует фигуру и делает кожу гладкой.

За 3500 рублей клиенту сделают стоун-моделирующий массаж горячими базальтовыми камнями и холодным норвежским мрамором, за две тысячи рублей выполнят антицеллюлитный массаж, за 1800 - лимфодренажный, выводящий из организма излишки жидкости.

Для лица, шеи и зоны декольте предлагается среди прочего миопластический массаж для омоложения и коррекции овала лица - 1500 рублей за 45 минут. За такие же деньги можно сделать себе "Лицо Нефертити" - это массаж нижней трети лица и шеи, который, согласно прайсу, восстанавливает овал лица, нормализует мышечный тонус, подтягивает кожу, очищает межклеточное вещество. Подешевле обойдется химический пилинг (800 - 1100 рублей). А вот мануальная чистка лица, наоборот, дороже - две тысячи рублей, ультразвуковой пилинг с маской еще дороже - 2800.

Есть среди предложений даже аюрведические массажи, например, Вишеш - очень глубокий масляный массаж всего тела в четыре руки (4000 рублей за 80 минут) или Пинда Сведана - массаж тела мешочками с рисом, пропитанными в специально приготовленном горячем молоке (3500).

Расположенный в том же Некрасовском районе Ярославской области санаторий также предлагает набор косметологических услуг, в который входят программы по уходу за кожей, массажи, пилинги, а также "уколы красоты" для лица и тела и даже контурная пластика. Самая дорогая услуга стоит около шести тысяч рублей. Один укол ботокса - 250 рублей. А еще здесь производят восковую депиляцию лица и других частей тела (250 - 1200 рублей), оформляют и окрашивают брови (стоимость каждой услуги - 200 рублей).

Санаторий в Костромской области предлагает всевозможные маски для лица (максимальный ценник - 1600 рублей). Пилинги, а также лазерную биоревитализацию гиалуроновой кислоты с вакуумным массажем. Это когда кислота доставляется глубоко под кожу под действием света лазера (40 минут - 1500 рублей). Все то же самое, но с пилингом и продолжительностью в 60 минут, стоит 2000 рублей.

Для тела здесь предлагают солевые, шоколадные, медовые, клюквенные, антицеллюлитные (на основе морских водорослей) обертывания, а также антицеллюлитные криообертывания, то есть холодные. Из всех перечисленных самое дорогое - 50-минутное клюквенное с пилингом - две тысячи рублей. Ценник антицеллюлитных массажей - в пределах 1000-1200 рублей, косметологических - 2000-2500.

Есть в прейскуранте санатория и озонотерапия (воздействие озоном на определенные участки тела): волосистой части головы, лица, шеи, зоны декольте и кистей. Самый дорогой из перечисленных - 15-минутный сеанс для лица: 1300 рублей. Существенно дешевле обойдется эстетическое тейпирование (процедура наложения специальных эластичных клейких лент, аппликаций на поверхность тела): 400 рублей - для лица, 500 рублей - для коррекции живота.

Важно: прежде, чем отправляться в тур красоты, посетите вашего врача, чтобы не ошибиться в выборе СПА-процедур.

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