Вениамин Смехов прокомментировал воссоединение Театра на Таганке

"В Театре на Таганке сегодня идет мой спектакль "Флейта-позвоночник" по Маяковскому с двумя замечательными актерами-любимовцами Марией Матвеевой и Дмитрием Высоцким, - рассказал Вениамин Борисович. - Ира Апексимова когда-то сделала его частью эксперимента "Репетиции". Ни о каких революционных творческих изменениях в связи с объединением театров я не слышал, а административная тема мне неинтересна. Я только желаю всего доброго актерам театра, во-первых, и Апексимовой - во-вторых".