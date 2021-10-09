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Рубрика: Общество

Видео: Сенатор Эдуард Россель рассказал, как привлечь на Урал миллиарды

Текст: Ольга Медведева
Фото, видео: Татьяна Андреева

Свердловская область имеет колоссальное будущее, считает сенатор РФ, президент международного Демидовского фонда Эдуард Россель. И связывает его не только с промышленностью и наукой, но и с туризмом.

Фото: wikipedia.org
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Первый взлет и мировая слава пришли к региону в эпоху Демидовых. А главное событие, с которого начитается развитие Урала уже советского периода, - это постановление Совета Министров СССР 1933 года о развитии Урало-Кузбасского бассейна.

- Тогда были заложены НТМК, "Уралвагонзавод", "Уралмаш", "Уралтрансмаш", - говорит легендарный свердловский экс-губернатор. - Трагические для страны события дали новый импульс для развития региогна. В годы войны, когда эвакуировали в тыл заводы, на нашу долю пришлось 404 предприятия. Сюда приехали конструкторские бюро, профессиональные кадры.

А возможность будущего взлета, считает сенатор, дает Уралу его богатая история, природные и промышленные объекты, которые способны привлечь туристов.

Напомним, в эти дни в Нижнем Тагиле проходит Международная Демидовская ассамблея, в которой принимают участие представители 44 музеев России и мира. И для многих музейщиков, не только зарубежных, но и отечественных, горнозаводской край стал настоящим открытием.

- Туризм - это наш золотой фонд. Но для того, чтобы его развить, надо заниматься этим каждый день 24 часа, - заметил Россель в интервью "РГ".

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