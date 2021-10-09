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9 октября 2021 г.

Постановление заместителя главного государственного санитарного врача по Ростовской области от 8 октября 2021 года № 9 "О внесении изменений в Постановление заместителя Главного государственного санитарного врача по Ростовской области от 01.07.2021 № 4 "Об обязательной иммунизации по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции отдельных групп граждан"

Дата подписания 8 октября 2021 г.
Опубликован 9 октября 2021 г.

Я, Главный государственный санитарный врач по Ростовской области Ковалев Е.В., проанализировав эпидемическую ситуацию по новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Ростовской области, отмечаю, что эпидемическая ситуация по данной инфекции на территории Ростовской области оценивается как неблагополучная.

В настоящее время на территории Ростовской области сохраняется высокий риск распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), на 39 неделе заболеваемость увеличилась на 4,8 % по сравнению с 38 неделей, а на 40-й ежедневно регистрируется более 500 новых случаев.

В связи с продолжающейся угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, руководствуясь пунктом 6 части 1 статьи 51 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", статьей 10 Федерального Закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", приказом Минздрава России от 21.03.2014 № 125н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям" (зарегистрирован в Минюсте России 25.04.2014 № 32115), СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" постановляю:

1. Внести изменения в Постановление заместителя главного государственного санитарного врача по Ростовской области от 01.07.2021 № 4 "Об обязательной иммунизации по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции отдельных групп граждан":

- подпункт 1.1. п. 1 дополнить абзацами 14, 15, 16, 17, 18 следующего содержания:

"гостиничных услуг;

- туристических услуг;

- курьерской деятельности и доставки, в том числе через стационарные пункты выдачи;

- промышленности (производства);

- волонтеров";

- подпункт 2.1 п. 1. изложить в следующей редакции:

"организовать взаимодействие с медицинскими учреждениями по предоставлению списков работников подлежащих вакцинации";

- подпункт 2.2. п.2 изложить в следующей редакции:

"организовать до 04.11.2021 проведение профилактических прививок первым компонентом или однокомпонентной вакциной, а в срок до 01.12.2021 - вторым компонентом вакцины от новой коронавирусной инфекции, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, не менее 80% с учетом лиц, ранее вакцинированных, а также переболевших коронавируной инфекцией (COVID-19) не более 6 месяцев назад";

- пункт 2 дополнить подпунктом 2.4. следующего содержания:

"руководителям организаций и учреждений всех форм собственности, включая индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Ростовской области при регистрации случаев COVID-19 в коллективах рекомендовать отстранять от работы всех не привитых сотрудников или переводить их на дистанционный режим работы";

- подпункт 5.1. п. 5 изложить в следующей редакции :

"информировать Управление Роспотребнадзора по Ростовской области о ходе проведения вакцинации по эпидемическим показаниям в срок к 15.11.2021 и 15.12.2021".

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу с момента его опубликования на сайте Управления Роспотребнадзора по Ростовской области.

Е.В.Ковалев



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