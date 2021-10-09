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9 октября 2021 г.

Постановление губернатора Самарской области от 8 октября 2021 года № 236 "О внесении изменения в постановление Губернатора Самарской области от 16.12.2020 № 365 "О дальнейших мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области"

В соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 4.1 и статьей 11 Федерального закона "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" в целях минимизации риска распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Самарской области от 16.12.2020 № 365 "О дальнейших мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области" следующее изменение:

пункт 3.5 изложить в следующей редакции:

"3.5. Оперативным штабам муниципальных образований Самарской области по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории соответствующего муниципального образования Самарской области принимать решения о предоставлении образовательных услуг обучающимся 6 - 10-х классов общеобразовательных организаций, : обучающимся организаций дополнительного образования, а также обучающимся профессиональных образовательных организаций, за исключением выпускных курсов, в дистанционном режиме,

С 4 октября 2021 года министерству образования и науки Самарской области в случае принятия решений, указанных в абзаце первом настоящего пункта, обеспечить их реализацию.

Действие настоящего пункта не распространяется на предоставление образовательных услуг обучающимся по профессиональным образовательным программам медицинского и фармацевтического образования.".

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и на официальном сайте Правительства Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Самарской области Д.И.Азаров



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