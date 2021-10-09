В "Газпроме" заявили о выполнении всех заявок на поставку газа в Европу

Все заявки из Европы "Газпром" выполняет. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" заявила генеральный директор "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова.

"Мы удовлетворяем все заявки наших европейских покупателей на поставку газа", - сказала она.

Между тем европейский газовый рынок продолжает лихорадить, так как в преддверии зимы спрос на голубое топливо растет. В пятницу, 8 октября, стоимость газа в Европе установила очередной исторический максимум, превысив 1200 долларов за тысячу кубометров, правда, затем цены опустились до уровня 1175 долларов за тысячу кубометров. Накануне Великобритания обвинила Россию в преднамеренном ограничении поставок газа в Европу, якобы для того, чтобы заставить Евросоюз одобрить строительство газопровода "Северный поток-2", пишет РИА Новости со ссылкой на Times.

"Газпром" же не резервирует дополнительные украинские транзитные мощности, но по действующему контракту, заключенному в 2019 году, выполняет свои обязательства. Он должен прокачивать через украинскую ГТС не менее 40 миллиардов кубометров ежегодно, а дополнительные объемы транзита оплачиваются отдельно по более высокому тарифу.

Всего в этом году "Газпром" планирует экспортировать в Европу 183 миллиарда кубометров газа.