Валерий Гергиев и Даниил Трифонов открыли новый концертный зал в Мюнхене

Это крупнейшее событие в музыкальной жизни баварской столицы - открытие нового концертного зала в старом, когда-то ремесленном центре Мюнхена, на берегу реки Изар. Суть в том, что знаменитый Гастайг, культурный центр, в котором располагались Мюнхенская филармония, Мюнхенская городская библиотека, Университет музыки и театра, Центр образования для взрослых, переезжает на время в другой район Мюнхена. Прежний архитектурный комплекс Гастайг, построенный в 1985 году, становится на многолетнюю реконструкцию.

Это факт, что при наличии в Мюнхене такого уникального культурного центра, как Гастайг, мероприятия которого посещали до двух миллионов людей в год, серьезной проблемой города многие десятилетия являлось отсутствие современного концертного зала. Как известно, построенный в 1985 году зал в Гастайге не был идеальным в акустическом смысле, а второй концертный зал Мюнхена Геркулес Холл, где давал концерты Симфонический оркестр Баварского радио, не вписывался в параметры, необходимые для выступлений большого оркестрового состава. Эту тему поднимал еще Марис Янсонс, руководивший с 2003 по 2019 год оркестром Баварского радио. Но проект нового зала, который мог бы стать базой для этого коллектива, пока таки и не осуществлен. Между тем необходимость переезда Гастайга и оркестра Мюнхенской филармонии на время реконструкции стала импульсом для быстрого строительства нового зала и капитального обновления бывших коммунальных зданий в районе Зенденлинг. Именно сюда было решено перевезти Гастайг, который теперь будет именоваться Gasteig H8 (по названию адреса Hans-Preißinger-Straße 8).

Сердцем Gasteig Sendling стало помещение Hall E: историческое здание из красного кирпича, когда-то служившее трансформаторной подстанцией - образец индустриальной архитектуры 1920-х годов. Здание было полностью реконструировано с сохранением его уникального облика: красный кирпичный снаружи, просторный, светлый холл внутри, большая стеклянная крыша, а под потолком - старый грузовой кран. Именно через этот холл Е публика попадает в новый концертный зал. Здесь же находятся кафе, информационные стойки, кассы, кинозал. На верхние этажи здания переедут Мюнхенская публичная библиотека, учебные классы Центра образования, появится помещение для Университета музыки и театра. Переезд Гастайга начнется в октябре и продлится несколько месяцев.

А в эти дни на новом месте проходит инаугурация самого современного мюнхенского концертного зала - Isarphilharmonie, на 1800 мест. Этот зал был спроектирован Гамбургским международным архитектурным бюро Gerkan Marg und Partner и построен швейцарской компанией NÜSSLI Group. Дизайн зала задуман так, чтобы ничего не отвлекало от музыки: нет никаких диковинных и модных аксессуаров - стены обшиты черными панелями, акустические ламели обеспечивают оптимальное звучание. Акустику зала создавал японец Ясухиса Тойота, хорошо известный в России (его акустика в Концертном и Камерном залах Мариинского театра, в зале "Зарядье", а также в Парижской филармонии, в Концертном зале Уолта Диснея в Лос-Анджелесе и др.). В мюнхенском зале расположение кресел и звукоотражающие поверхности тщательно продуманы для обеспечения сбалансированного распределения отражений звука. Площадь сцены рассчитана на большие музыкальные коллективы, технически оснащена для компактного ступенчатого расположения музыкантов, может опускаться для увеличения количества мест в зале. Из материалов используется ель, композитно-деревянные панели и стальные конструкции для стен (вместо бетона), пол сцены сделан из деревянного настила, который поддерживается специальной конструкцией над резонирующей полостью, и по сути действует как продолжение музыкальных инструментов.

Музыканты уже оценили акустику нового зала. Главная кларнетистка Мюнхенского филармонического оркестра Александра Грубер сказала, что в новом зале оркестр находится на настоящем "острове блаженства", звучит тепло и прозрачно, как камерная музыка в большом зале. Валерий Гергиев также вдохновлен возможностями нового зала и его абсолютно "живой акустикой". Ему нравится и расположение нового зала: "Так близко к реке, к природе, что можно слышать журчание воды, это большое счастье. В Мюнхене много красивых мест, но это - настоящий "благословенный остров".

Для первого концерта в новом зале Валерий Гергиев, возглавляющий Мюнхенский филармонический оркестр, выбрал интереснейшую программу, словно иллюстрирующую акустические возможности зала и дающую возможность почувствовать разные музыкальные стили и оркестровые "ментальности": мировая премьера сочинения "Танцы пробуждения", специально заказанного французскому композитору и органисту Тьерри Эскешу (к слову, неоднократно выступавшему в Концертном зале Мариинского театра), Четвертый фортепианный концерт Бетховена в исполнении Даниила Трифонова, в инаугурационной серии концертов планирующего исполнить и записать все концерты для фортепиано Бетховена, "Métaboles" - сочинение французского композитора Анри Дютийо, написанное в 1965 году и эффектно сопоставляющего ансамбли оркестра, по сути - Концерт для оркестра. В программе также звучит в эти дни первая часть из литургии Родиона Щедрина "Запечатленный ангел", написанной в 1988 году по Николаю Лескову на церковно-славянские тексты для хора а cappella и флейты. В завершении программы Гергиев исполнил Вторую сюиту из балета Мориса Равеля "Дафнис и Хлоя" - одну из самых утонченных своих интерпретаций.

Кстати

Программа инаугурации нового зала в Мюнхене продлится десять дней. В серии концертов на сцене Изарфилармонии выступит оркестр Мариинского театра. А Мюнхенская филармония намерена начать на новом месте новый этап своей истории под девизом "быть доступным, изобрести себя заново". Планируется множество специальных программ, часть которых будет проводиться в сотрудничестве с художниками и актерами и включать в себя концерты в необычных местах в новом районе, поздние ночные форматы, мюзиклы для всей семьи, тематические фестивали и новые жанры программы, разработанные со Стивеном Уолтерсом. В предстоящем сезоне в Изарфилармонии выступят Зубин Мета, Кент Нагано, Пааво Ярви, Ефим Бронфман, Барбара Ханниган, Изабель Фауст, Камилла Найлунд, Лиза Батиашвили и многие другие. Также в новом зале намечены восемь мировых премьер, которые Мюнхенская филармония представит в течение сезона.