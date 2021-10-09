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Рубрика: В мире

Врач рассказал о состоянии голодающего в тюрьме Саакашвили

У находящегося в тюрьме города Рустави экс-президента Грузии Михаила Саакашвили выявлена анемия, состояние здоровья политика может ухудшиться в ближайшие дни.

Фото: Стрингер / РИА Новости
В чем обвиняют экс-президента Грузии Михаила Саакашвили

"Он продолжает голодовку. Ему пока не нужна медикаментозная помощь, но она понадобится на следующей неделе. Через два-три дня эти анализы станут хуже. Состояние здоровья ухудшится", - рассказал врач Николо Кипшидзе. Он также сообщил, что Саакашвили похудел на 12 килограммов.

Напомним, бывший президент Грузии был задержан первого октября и доставлен в пенитенциарное заведение.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили и его сторонники планировали устроить провокацию, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране и "полностью делегитимизировать" нынешнюю власть. "Он приговорен к шести годам тюрьмы", - добавил политик.

В мире экс-СССР Грузия Михаил Саакашвили

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