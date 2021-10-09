Захарова: Подозреваемые в краже сотрудники посольства США покинут Россию

Работники посольства США в Москве, подозреваемые в краже рюкзака, скорее всего, покинут территорию Россию. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

Как обратила внимание дипломат, "наши правоохранительные органы достаточно оперативно расследовали это дело". Но у злоумышленников, поскольку они являются сотрудниками посольства, оказался иммунитет. В связи с этим по линии МИД РФ была направлена нота американской стороне, было предложено либо снять с них иммунитет, либо предписать указанным лицам покинуть территорию Россию. Как я понимаю, они воспользовались вторым вариантом", - отметила Захарова.

Дипломат также обратила внимание, что тот самый рюкзак пока так и не вернули.

В то же время представитель МИД РФ отметила, что злоумышленниками оказались морпехи, а не дипломаты, и нельзя экстраполировать данную ситуацию на всю американскую внешнюю политику.