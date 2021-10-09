Новости

Опубликовано видео ЧП в Большом театре 23:14
Афганские беженцы в Британии просят отправить их обратно на родину 23:07
Захарова: Подозреваемые в краже сотрудники посольства США покинут Россию 22:40
Названа возможная причина гибели артиста на сцене Большого театра 22:27
Большой театр окажет помощь СК в расследовании гибели артиста 22:23
Опубликованы фото с места гибели артиста Большого театра 21:40
СК начал проверку после гибели артиста Большого театра 21:27
Названо имя погибшего на сцене артиста Большого театра 21:19
Зритель рассказал о гибели артиста на сцене Большого театра 21:04
Эксперт рассказал, чем могут болеть дети курильщиков 20:38
Минск прогнозирует кратный рост поставок продукции на Дальний Восток 20:29
В Большом театре декорация насмерть задавила артиста 20:24
Алена Яковлева прокомментировала смену руководства в Театре Сатиры 20:09
Туктамышева выиграла короткую программу на турнире Finlandia Trophy 20:04
В Риме полиция применила водометы против манифестантов 20:01
В Москве в машинах каршеринга нашли наркотики и оружие 19:19
Украинский дипломат заявил об опасностях в отношениях Киева с ЕС 18:42
Александр Невский выпустит хоррор 18:20
Мясников объяснил, почему привитые от COVID оказываются в реанимации 18:17
Партия Бабиша побеждает на выборах в Чехии 18:15
Канал имени Москвы вновь открыт после ЧП с теплоходом 18:04
Киллиан Мерфи снимется в фильме Нолана про Оппенгеймера 17:56
В УЕФА отреагировали на поражение Словакии от России 17:55
Умер советский режиссер и актер Агакиши Кязимов 17:31
В 99 лет умерла режиссер и актриса Нола Чилтон 17:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Названы тарифы на электроэнергию на 2022 год
Названы тарифы на электроэнергию на 2022 год
Тест: Хорошо ли вы знаете "бондиану"?
Тест: Хорошо ли вы знаете "бондиану"?
Что надо знать и уметь для участия в цифровой переписи населения
Что надо знать и уметь для участия в цифровой переписи населения
09.10.2021 22:40
Рубрика: Власть

Захарова: Подозреваемые в краже сотрудники посольства США покинут Россию

Текст: Юрий Когалов

Работники посольства США в Москве, подозреваемые в краже рюкзака, скорее всего, покинут территорию Россию. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
Потерпевший: Сотрудники посольства США в Москве могли вернуть краденый рюкзак

Как обратила внимание дипломат, "наши правоохранительные органы достаточно оперативно расследовали это дело". Но у злоумышленников, поскольку они являются сотрудниками посольства, оказался иммунитет. В связи с этим по линии МИД РФ была направлена нота американской стороне, было предложено либо снять с них иммунитет, либо предписать указанным лицам покинуть территорию Россию. Как я понимаю, они воспользовались вторым вариантом", - отметила Захарова.

Дипломат также обратила внимание, что тот самый рюкзак пока так и не вернули.

В то же время представитель МИД РФ отметила, что злоумышленниками оказались морпехи, а не дипломаты, и нельзя экстраполировать данную ситуацию на всю американскую внешнюю политику.

Опубликовано видео с укравшими рюкзак сотрудниками посольства США
Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД

Главное сегодня

Читатели Daily Mail встали на защиту РФ и обвинили США в газовом кризисе в ЕС
СК начал проверку после гибели артиста Большого театра
Потерпевший: Сотрудники посольства США в Москве могли вернуть краденый рюкзак
В МИД РФ подтвердили информацию о поездке Нуланд в Россию
"Аэрофлот" и S7 начали вывоз россиян из Марокко
Вновь избранные депутаты Госдумы соберутся 12 октября на первое заседание
Что надо знать и уметь для участия в цифровой переписи населения