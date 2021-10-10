Что такое очиститель тормозов, почему он должен быть в машине

Что такое очиститель тормозов? Зачем он нужен? Можно ли его чем-то заменить? Как часто и когда нужно проводить очистку тормозной системы? "РГ" разобралась в тонкостях этого вопроса.

Очиститель тормозов предназначен для обезжиривания и очистки от разного рода загрязнений элементов тормозной системы.

Еще относительно недавно, до начала "нулевых", тормоза очищали, как правило, с помощью ацетона, которым пропитывали тряпку или ветошь.

Сегодня применяются спецсредства в аэрозольных баллончиках. С помощью такой автохимии чистят не только тормозные механизмы, но также элементы сцепления и замаслившийся корпус двигателя. Ведь все средства из этой сферы отлично удаляют масло, смолы, реагенты, металлическую пыль, гудрон и прочие загрязнители.

Почему для очистки тормозных дисков недостаточно просто тормозить

Многие водители убеждены, что серия резких торможений обеспечивает достаточную очистку тормозных дисков, и никакую дополнительную автохимию применять не нужно.

Однако при торможении, и в особенности резком, тормозные диски не очищаются, а как раз наоборот - в них буквально впечатываются, пригорая, микрочастицы пыли и стружки, что приводит к появлению микробороздок и, как следствие, ухудшению торможения и ускорению износа тормозной системы.

Кроме того, просто торможение не способно устранить очаги коррозии на тормозных дисках, которые неизбежно возникают, когда машина простаивает или эксплуатируется во влажном климате. Точно так же, как и грязь, коррозийная пыль при резких торможениях будет активно впечатываться в поверхность диска.

Ошибки при кустарной очистке тормозов

Нередко автолюбители чистят заржавевшие или загрязненные тормозные диски или барабаны обычной щеткой или первым попавшимся под руку очистителем.

Однако тем самым они наносят тормозной системе вред. Ведь при механической чистке выделяется пыль, которая оседает на элементах тормозной системы. Использование же для очистки тормозов бензина, керосина, равно как органических или минеральных растворителей, крайне негативно влияет на уплотнители и пыльники тормозных цилиндров.

Когда следует использовать очиститель тормозов

Частая сфера применения такой автохимии - очистка новых тормозных дисков перед их установкой на место старых. Дело в том, что эти расходники поставляются в консервационной смазке, которую необходимо удалить.

Широко используется очиститель тормозов также и при ремонте и обслуживании тормозной системы. Ведь, как известно, в результате трения колодок о диск образуется металлическая или керамическая пыль, снижающая эффективность торможения, а также ускоряющая износ пары трения, действуя как абразив и на диски, и на колодки. Именно эти сгустки металлической пыли и стружки и нужно удалять, распыляя очиститель тормозов.

Что происходит после распыления очистителя тормозов

После распыления или нанесения спецсредства следует протереть ветошью тормозной диск или барабан.

Эти элементы в результате станут заметно чище, исчезнет характерный серый налет и пятна ржавчины. После такой обработки с началом движения вы сразу же ощутите, что эффективность торможения возросла. Прирост тормозного усилия, в зависимости от состояния системы, может составить внушительные 20%!

Каким должен быть качественный очиститель тормозов

Аэрозольный баллон с чистящим средством должен выдавать мощную струю и иметь правильный угол распыления.

В этом случае средство будет выпускаться под сильным давлением, за счет чего струя будет фактически заменять тряпку или ветошь, способствуя удалению загрязнений.

Состав средства должен также отвечать экологическим требованиям. Тем не менее, не секрет, что большинство химических очистителей токсичны за счет присутствия в их составе ацетона, арбинола гептана, диоксида углерода и толуола. Соответственно, при работе с такими химикатами необходимо избегать попадания вещества на кожу рук и лица, равно как на пластик и резину. Следует также выбирать для покупке наименее токсичный вариант.

Как часто необходимо чистить тормоза

Будет идеально, если вы сделаете правилом проводить чистку тормозной системы каждую весну и осенью, то есть при подготовке машины, соответственно, к летнему и зимнему сезонам.

И, кстати, многие автовладельцы не в курсе, что такую обработку, как правило, проводят на сервисе при проведении плановых ТО или сезонной смене резины.