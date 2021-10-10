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Рубрика: Digital

Эксперт назвал способ безопасно совершать покупки в интернете

Текст: Елена Манукиян
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

При оплате покупок через интернет нужно научиться отличать оригинальные сайты от их "двойников", созданных мошенниками. Об этом рассказал генеральный директор компании Life Pay, занимающейся обслуживанием онлайн-касс, Арсений Косенко, пишет РИА Новости.

Фото: iStock
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По словам эксперта, чтобы снизить бдительность покупателя, преступники создают двойники платежных сервисов. Отличить подделки по внешнему виду не получится. Но невозможно подделать саму ссылку, поэтому нужно обращать внимание на правильность написания ее адреса.

"Если в домене есть ошибки, то вас пытаются обмануть", - говорит он.

Косенко также рекомендовал при оплате покупок обращать внимание на наличие протокола HTTPS. Это значок в виде закрытого замка, который находится перед ссылкой. Он означает, что вся персональная информация на сайте надежно шифруется, и злоумышленники не могут ее перехватить.

Тем же, кто стал жертвой мошенников, эксперт советует связаться с банком, чтобы заблокировать карту, попросить его сотрудников проверить остальные счета. Он обратил внимание, что опротестовать трансакцию и вернуть свои деньги можно лишь в том случае, когда не были нарушены правила использования карты, то есть - ее реквизиты раскрыл не сам держатель.

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