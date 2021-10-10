Эксперт: В Европе придумали способ обойти ограничения для "Северного потока-2"

Противникам проекта "Северный поток-2" вряд ли удастся сорвать ввод трубопровода в эксплуатацию. Такое мнение озвучил польский эксперт по вопросам энергетики Даниэль Чижевски в интервью "Польскому радио".

Сейчас российская сторона ожидает решения Федерального конституционного суда в ФРГ, который может вывести вывести "Северный поток-2" из-под юрисдикции законодательства ЕС и, в частности, его газовой директивы. Тогда у проекта проблем не будет, отметил эксперт, которого цитирует РИА Новости. Но если этот план вдруг не сработает, то возможны запасные варианты. "В конечном итоге, владельцем "Северного потока-2" мог бы стать конгломерат европейских компаний, которые и так принимают участие в проекте, и тогда он будет соответствовать газовой директиве", - предположил Чижевски.

Напомним, в сентябре "Газпром" объявил о завершении строительства трубопровода. С июня продолжается работа над сертификацией его оператора. Первые поставки газа европейским потребителям ожидаются уже в этом отопительном сезоне.