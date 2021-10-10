Постановление губернатора Костромской области от 8 октября 2021 года № 222 "О внесении изменений в постановление губернатора Костромской области от 04.04.2020 № 45"

С учетом складывающейся санитарно-эпидемиологической обстановки по распространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в соответствии с протоколом заседания комиссии при губернаторе Костромской области по организации проведения мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV, от 8 октября 2021 года № 28 постановляю:

1. Внести в постановление губернатора Костромской области от 4 апреля 2020 года № 45 "О приостановлении (ограничении) деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей в условиях введения режима повышенной готовности с целью недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Костромской области" (в редакции постановлений губернатора Костромской области от 17.04.2020 № 63, от 21.04.2020 № 66, от 27.04.2020 № 72, от 29.04.2020 № 75, от 08.05.2020 № 80, от 21.05.2020 № 90, от 29.05.2020 № 94, от 07.06.2020 № 102, от 11.06.2020 № 107, от 19.06.2020 № 113, от 26.06.2020 № 118, от 03.07.2020 № 126, от 10.07.2020 № 130, от 18.07.2020 № 139, от 24.07.2020 № 149, от 12.08.2020 № 164, от 04.09.2020 № 181, от 18.09.2020 № 189, от 16.10.2020 № 212, от 21.10.2020 № 215, от 30.10.2020 № 225, от 01.12.2020 № 261, от 14.01.2021 № 3, от 04.02.2021 № 19, от 11.02.2021 № 30, от 16.06.2021 № 128, от 06.08.2021 № 169) следующие изменения:

1) пункт 1.4 дополнить подпунктом 10 следующего содержания:

"10) организовать в период с 15 октября 2021 года по 1 декабря 2021 года (включительно) допуск посетителей в зону посадочных мест фуд-корта при условии наличия сертификатов вакцинации от COVID-19 либо QR-кодов, подтверждающих вакцинацию против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) либо перенесение новой коронавирусной инфекции (COVID-19), при условии, что с даты выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев.";

2) пункт 1.9 дополнить подпунктом И следующего содержания:

"11) предоставлять в период с 15 октября 2021 года по 1 декабря 2021 года (включительно) услуги посетителям (за исключением лиц, не достигших возраста 18 лет) при условии наличия сертификатов вакцинации от COVID-19 либо QR-кодов, подтверждающих вакцинацию против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) либо перенесение новой коронавирусной инфекции (COVID-19), при условии, что с даты выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев. Данная обязанность не распространяется на организации общественного питания, осуществляющие организацию питания работников организаций, студентов, слушателей, учащихся образовательных организаций.";

3) пункт 1.11 дополнить подпунктами 5 и 6 следующего содержания:

"5) организовать проведение регулярного тестирования на новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV) путем лабораторного исследования материала на новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV) методом ПЦР либо тестирования на отсутствие антигена SARS-CoV-2 не реже одного раза в 7 календарных дней работников, осуществляющих профессиональные (служебные) обязанности с личным присутствием на рабочем месте.

Требование данного подпункта не распространяется на работников, которые прошли полный курс вакцинации или сделали прививку первым компонентом против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с использованием вакцины, прошедшей государственную регистрацию;

6) предоставлять в период с 15 октября 2021 года по 1 декабря 2021 года (включительно) услуги посетителям (за исключением лиц, не достигших возраста 18 лет) при условии наличия сертификатов вакцинации от COVID-19 либо QR-кодов, подтверждающих вакцинацию против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) либо перенесение новой коронавирусной инфекции (COVID-19), при условии, что с даты выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев.";

4) пункт 1.13 дополнить подпунктами 8 и 9 следующего содержания:

"8) организовать проведение регулярного тестирования на новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV) путем лабораторного исследования материала на новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV) методом ПЦР либо тестирования на отсутствие антигена SARS-CoV-2 не реже одного раза в 7 календарных дней работников, осуществляющих профессиональные (служебные) обязанности с личным присутствием на рабочем месте.

Требование данного подпункта не распространяется на работников, которые прошли полный курс вакцинации или сделали прививку первым компонентом против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с использованием вакцины, прошедшей государственную регистрацию;

9) предоставлять в период с 15 октября 2021 года по 1 декабря 2021 года (включительно) услуги посетителям (за исключением лиц, не достигших возраста 18 лет) при условии наличия сертификатов вакцинации от COVID-19 либо QR-кодов, подтверждающих вакцинацию против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) либо перенесение новой коронавирусной инфекции (COVID-19), при условии, что с даты выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев.";

5) пункт 1.14 дополнить подпунктом 12 следующего содержания:

"12) организовать проведение регулярного тестирования на новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV) путем лабораторного исследования материала на новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV) методом ПЦР либо тестирования на отсутствие антигена SARS-CoV-2 не реже одного раза в 7 календарных дней работников, осуществляющих профессиональные (служебные) обязанности с личным присутствием на рабочем месте.

Требование данного подпункта не распространяется на работников, которые прошли полный курс вакцинации или сделали прививку первым компонентом против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с использованием вакцины, прошедшей государственную регистрацию.";

6) дополнить пунктом 1.16 следующего содержания:

"1.16. В целях соблюдения обязанностей, установленных подпунктом 10 пункта 1.4, подпунктом И пункта 1.9, подпунктом 6 пункта 1.11, подпунктом 9 пункта 1.13 настоящего постановления, QR-код предъявляется гражданином на электронном или бумажном носителе в формате, позволяющем сканировать его посредством электронного устройства.

Посещение объектов и мероприятий допускается после проведения проверки ответственным сотрудником действительности QR-кода, предъявляемого гражданином, и соответствия данных о гражданине, содержащихся в QR-коде и в документе, удостоверяющем личность.";

7) в подпункте 10.1 пункта 3.1 слова "установленные в подпункте 5.1 пункта 1.9 настоящего постановления" заменить словами "установленные в подпунктах 5.1, 11 пункта 1.9 настоящего постановления".

2. Настоящее постановление вступает в силу с 15 октября 2021 года.

Губернатор области С.Ситников







