Постановление губернатора Костромской области от 8 октября 2021 года № 223 "О внесении изменений в постановление губернатора Костромской области от 06.04.2020 № 47"

В целях принятия мер по снижению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в соответствии с протоколом заседания комиссии при губернаторе Костромской области по организации проведения мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV, от 8 октября 2021 года № 28, введением на территории Костромской области режима повышенной готовности с целью недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Костромской области постановляю:

1. Внести в постановление губернатора Костромской области от 6 апреля 2020 года № 47 "О дополнительных мерах, предъявляемых к организациям и индивидуальным предпринимателям, которые осуществляют деятельность на территории Костромской области в условиях введения режима повышенной готовности с целью недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Костромской области" (в редакции постановлений губернатора Костромской области от 29.04.2020 № 75, от 08.05.2020 № 79, от 15.05.2020 № 81, от 15.11.2020 № 242, от 20.11.2020 № 248, от 10.12.2020 № 279, от 14.01.2021 № 4) следующие изменения:

1) пункт 1 дополнить подпунктом 14 следующего содержания:

"14) обеспечить организацию проведения вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) работников - иностранных граждан.";

2) пункт 1.1 изложить в следующей редакции:

"1.1. Работодателям, осуществляющим деятельность на территории Костромской области, обеспечить с 15 октября 2021 года по 1 декабря 2021 года (включительно):

1) перевод всех работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам) на дистанционный режим работы из числа беременных женщин, граждан в возрасте 55 лет и старше и имеющих заболевания, включенные в перечень согласно приложению к настоящему постановлению, за исключением граждан, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования организаций, индивидуальных предпринимателей.

Если численность работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам) из числа беременных женщин, граждан в возрасте 55 лет и старше и имеющих заболевания, включенные в перечень согласно приложению к настоящему постановлению, за исключением граждан, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования организаций, индивидуальных предпринимателей, составляет более 30 процентов штатной численности работников, то переводу на дистанционный режим работы подлежит не менее 30 процентов работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам) из числа указанных граждан;

2) принятие решений об установлении численности работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам):

подлежащих переводу на дистанционный режим работы. При определении количества работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам), подлежащих переводу на дистанционный режим работы, не учитываются лица, прошедшие полный курс вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с использованием вакцины, прошедшей государственную регистрацию;

не подлежащих переводу на дистанционный режим работы в связи с необходимостью их непосредственного участия в обеспечении непрерывных технологических и иных процессов, необходимых для обеспечения функционирования таких организаций и индивидуальных предпринимателей;

3) представление еженедельно (начиная с 18 октября 2021 года) в электронном виде в личном кабинете информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий "Работа в России" (раздел "Оперативный мониторинг занятости") сведений о работниках (исполнителях по гражданско-правовым договорам), в отношении которых были приняты решения, указанные в подпункте 2 настоящего пункта (без персональных данных);

4) принятие мер, направленных на минимизацию очного присутствия работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам) на рабочих местах.";

3) в пункте 1.2 слова "городских округов город Буй, город Волгореченск, город Галич, город Кострома, город Шарья, города Мантурово, города Нерехты, городского поселения поселок Красное-на-Волге, Костромского муниципального района," заменить словами "Костромской области";

4) пункт 1.3 изложить в следующей редакции:

"1.3. Работодатели, осуществляющие деятельность на территории Костромской области, подлежат привлечению к административной ответственности за нарушение обязанностей, предусмотренных пунктами 1.1, 1.2 настоящего постановления, в том числе за невыполнение требований о переводе всех работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам) на дистанционный режим работы из числа беременных женщин, граждан в возрасте 55 лет и старше и имеющих заболевания, включенные в перечень согласно приложению к настоящему постановлению, за исключением граждан, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования организаций, индивидуальных предпринимателей, непредставление в установленном порядке соответствующих сведений либо представление недостоверных сведений.";

5) в пункте 1.5:

подпункт 1 изложить в следующей редакции:

"1) органы государственной власти, государственные органы, органы местного самоуправления муниципальных образований Костромской области, муниципальные органы, государственные (муниципальные) учреждения, органы управления внебюджетных фондов;";

в абзаце девятом подпункта 2 слова "Правительственной комиссией по повышению устойчивости развития российской экономики" заменить словами ", размещенный на сайте https://data.economy.gov.ru.".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области С.Ситников







