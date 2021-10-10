Куда ведет "Императорский маршрут"

В Свердловской области завершилась ХI Международная Демидовская ассамблея и начались III Музейно-просветительские Свято-Елисаветинские чтения.

По итогам одиннадцатой Демидовской ассамблеи, в которой приняли участие 46 музеев мира, подписан меморандум о создании Ассоциации демидовских музеев России, СНГ, стран Западной Европы и США, а также единого электронного пространства. Всего в мире 60 демидовских музеев.

Демидовы были лидерами в освоении Урала, создании оружейных и горнодобывающих предприятий. Благодаря ассоциации станет возможным проведение совместных интерактивных конкурсов, создание образовательных, экскурсионных и туристических программ.

От лица "Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества", которое проводит большую просветительско- выставочную деятельность, меморандум подписала глава фонда Анна Громова. Так, в "Императорский маршрут", разработанный ЕСПО по местам пребывания императорской семьи Романовых, входит посещение Пермской художественной галереи, Изобразительного музея изящных искусств имени А.С.Пушкина. Музей был основан во время пребывания Великого Князя Сергея Александровича Романова на посту московского генерал-губернатора и пользовался его покровительством.

Не так давно представители фонда осмотрели уникальный мемориальный ботанический сад в зоне тайги, созданный Григорием Демидовым в Соликамске Пермской области, с целью включения его в историко-культурный проект "Императорский маршрут", который охватывает 22 региона России.

А 10 октября в Екатеринбурге открылись III Музейно-просветительские Свято-Елисаветинские чтения в рамках дней памяти святых преподобномучениц Великой Княгини Елисаветы Феодоровны и крестовой сестры Варвары.

Елисавета Федоровна Романова после гибели мужа Великого Князя Сергия Александровича в 1905 году от бомбы Каляева оставила светское общество, распродала имущество и основала уникальную Марфо-Мариинскую обитель в Москве, оказывала помощь раненым солдатам в Русско-японскую и Первую мировую войну. Но не сделав добра, врагом не станешь. В 1918 году в ночь с 17 на 18 июля в Алапаевске произошли события, которые навсегда связали город с мировой историей: большевики сбросили ее и ее родных в каменноугольную шахту под Алапаевском. Оттуда ее прах 11 октября был поднят и через фронта Гражданской войны, через Китай доставлен в Иерусалим, где и похоронен в 1921 году.

Научно-практическая конференция проходит в год 150-летия основания Свердловского областного краеведческого музея имени О.Е. Клера - крупнейшего музейного объединения на Урале, участвовавшего вместе с ЕСПО в создании музея памяти "Напольная школа в городе Алапаевске".

11 октября в Алапаевске пройдут памятные мероприятия и торжественная закладка камня в основание нового храма во имя святого благоверного Князя Александра Невского на том самом месте, где храм стоял более 100 лет назад.