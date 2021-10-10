Демидовские музейщики решили объединиться в ассоциацию

Всего в мире 60 Демидовских музеев, в том числе на острове Эльба, где похоронен Наполеон.

Необходимость объединения демидовских музеев вызвана тем, что они являются центрами изучения многогранного наследия представителей рода Демидовых и реально включены в межгосударственный и межкультурный диалог.

Демидовы были лидерами в освоении Урала, создании оружейных и горнодобывающих предприятий. Основатель династии кузнец Никита Демидович Антюфеев получил от Петра I в 1702 году Верхотурские железные заводы. Каждый представитель династии внес вклад в развитие и процветание России.

Благодаря ассоциации станет возможным проведение совместных интерактивных конкурсов, создание образовательных, экскурсионных и туристических программ, квестов для школьников и студентов, а также реализация совместных проектов.

Ассоциация создается с целью содействия координации деятельности Демидовских музеев России, СНГ, стран Западной Европы и США и создания единого электронного пространства по демидовским коллекциям в интернете.

От лица "Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества" меморандум подписала глава фонда Анна Громова, который проводит большую просветительско-выставочную деятельность. Так, в "Императорский маршрут", разработанный ЕСПО по местам пребывания императорской семьи Романовых в 22 регионах России, входят Пермская художественная галерея и Изобразительный музей изящных искусств имени Пушкина. Первым председателем Комитета по устройству Музея изящных искусств стал Великий Князь Сергей Александрович Романов, покровительствующий музею со дня его основания.

Не так давно делегация фонда осмотрела мемориальный ботанический сад имени Г.А. Демидова, созданный Григорием Демидовым в зоне тайги Северного Урала в Соликамске Пермской области, с целью включения его в "Императорский маршрут".