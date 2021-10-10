Министр просвещения вручил награды победителям педагогических конкурсов

В Государственном Кремлевском Дворце подвели итоги Недели учителя, которая проходила с 4 по 10 октября. Традиционно на праздничном концерте ко Дню Учителя в Кремле награждаются лучшие учителя страны, выбранные по итогам всероссийского конкурса "Учитель года России" и других профессиональных конкурсов. В этом году впервые за 32 года церемония прошла в формате мюзикла, где, кроме артистов, участвовали и герои вечера - учителя.

Министр просвещения Сергей Кравцов вручил главные награды победителям конкурсов "Учитель года", "Директор года", "Воспитатель года". Также свои призы получили лучшие педагог-психолог и педагог-дефектолог.

- Эти профессиональные конкурсы позволяют раскрыть ваши лучшие качества и показать всей стране, какие замечательные педагоги, воспитатели и директора учат наших детей, - сказал Сергей Кравцов. - Вы показали нам, каким должен быть современный учитель - это наставник, который дает знания, воспитывает, поддерживает.

Екатерина Костылева, победитель конкурса "Учитель года-2021", учитель физики гимназии № 16 города Тюмени вместе с коллегами из пятерки финалистов станет на целый год советником министра просвещения на общественных началах. Какие советы дадут министру?

- Мы с коллегами уже обсуждаем, как обогатить школу, как сделать более продуктивным и понятным диалог между учителями и родителями, учителями и чиновниками, как сделать так, чтобы у школьников было больше возможностей реализовать свои способности, - рассказала Екатерина "РГ".

Каким должен быть руководитель школы, рассказала победитель конкурса "Директор года-2021" Майя Майсурадзе, директор областной гимназии им. Е.М. Примакова.

- Директор - это, в первую очередь, учитель. Я начинала учителем начальных классов и уверена: руководить школой может только тот, кто понимает, как это работает изнутри, - отметила Майя Майсурадзе. - Главное для директора - это доверие со стороны учителей. Они доверяют тем, кто уже находился в профессии и знает, что такое бессонные ночи, когда ты готовишься к урокам.

О своей работе рассказала "РГ" и победитель конкурса "Воспитатель года 2021" Ольга Хитрова, учитель-логопед из детского сада № 93 (Ярославская область).

- Детский сад - удивительный мир, в котором ребенок делает открытия, реализует себя, познает окружающий мир, при этом проявляет свою самостоятельность и инициативу, - поделилась Ольга Хитрова. - Я учитель- логопед, своих детей на занятиях встречаю не я, а логоборд - доска с разными тактильными материалами. С ее помощью ребенок раскрывает весь спектр своего творческого потенциала и при этом развивает свою речь. Моя миссия как специалиста заключена в простой формуле 4С: самостоятельность, сотворчество, сотрудничество, счастье.